"Від 6 до 50 тисяч гривень": фізичні особи не зможуть себе бронювати від мобілізації, — нардеп (відео)

За словами голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи, потрібно надати українським підприємцям можливість вирішувати, кого вони залишать із критично важливих співробітників.

Фізичні особи не зможуть самі себе бронювати від мобілізації, сплативши певну суму до держбюджету — така можливість буде тільки у бізнесу. Про це в коментарі телеканалу "Рада" розповів голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха.

Держава зацікавлена в бронюванні "економічно активних гравців", оскільки вони приносять користь економіці, зазначив нардеп.

За його словами, він бере участь у розробленні додаткової моделі до постанови №76 про бронювання для підприємств.

"Потрібно надати бізнесу, українським підприємцям можливість вирішувати, кого вони залишать, і завдяки яким критично важливим співробітникам вони зможуть розширити або поліпшити своє виробництво, щоб збільшити суму військового збору", — заявив він.

Повідомляється, що підприємства самі зможуть обирати заброньованих співробітників, а сума виплати поки обговорюється — від 6 до 50 тисяч.

"Існують різні бізнеси, різного масштабу, різного спрямування", — зазначив він, додавши, що деякі підприємства з великою кількістю робітників не готові платити вище за 6 тисяч гривень, інші ж готові заплатити й 50 тисяч.

Нагадаємо, що 26 січня в Раді запропонували ввести щомісячний платіж за бронювання військовозобов'язаних. У компаній буде можливість вибору, кого зі співробітників забронювати.

Також повідомлялося, що новий законопроєкт про мобілізацію зачіпає інтереси контрактних аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних або юридичних осіб.