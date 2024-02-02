Точність до 70 см: експерт назвав головні переваги бомбо-ракет GLSDB

За словами аналітика Сергія Згурця, новий боєприпас має більшу точність, більшу потужність, а також він менше схильний до впливу засобів РЕБ противника.

Україна стане першою країною, яка застосує ракетно-бомбовий комплекс GLSDB у реальних військових конфліктах. Про це повідомив експерт, голова інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець у коментарі виданню "УНІАН".

Експерт зазначив, що Україна готується до впровадження бомб малого діаметру GLSDB, які запускатимуться з наземних пускових установок, таких як HIMARS і M270 MLRS, що вже є в Збройних силах України. Ці бомби надають певні переваги порівняно з ракетами GMLRS і ATACMS, які українські військові використовували раніше з пускових установок "Хаймарс".

Номінальна дальність польоту GLSDB становить 150 км, що приблизно дорівнює дальності керованих балістичних ракет ATACMS (Україна має версію з дальністю 165 км). Це також удвічі перевершує дальність снарядів GMLRS (85 км), які широко поставляються в Україну.

"Порівняно зі снарядами GMLRS, новий боєприпас має більшу точність, більшу потужність, а також він менше схильний до впливу засобів РЕБ противника. GLSDB може суттєво покращити можливості української армії для ударів по глибині оборони противника. Точність бомби становить до 90 сантиметрів", — каже Згурець.

Основна перевага GLSDB полягає не тільки в його точності, а й у його здатності маневрувати практично на рівні з крилатими ракетами, такими як Storm Shadow. На відміну від GMLRS і ATACMS, які слідують балістичній траєкторії, GLSDB може радикально змінювати свою траєкторію в межах усього 360-градусного охоплення відповідно до попередніх налаштувань. Це дає йому змогу атакувати цілі не тільки з фронту, а й з флангу, а також обходити перешкоди, надаючи нові тактичні можливості.

Нагадаємо, за інформацією Politico, в американців існує аналогічний варіант такої бомби повітряного базування, а от версія наземного базування поки що не надійшла на озброєння армії США. Тож після успішного завершення Пентагоном випробування GLSDB, фактично Україна має стати першою країною, яка застосувала цю бомбу в бою.