Уперше за 8 років: Британія проведе пуск ядерної ракети, — ЗМІ

За словами журналістів, випробування є останньою перешкодою для того, щоб HMS Vanguard знову увійшла в стрій як частина британського флоту ядерного стримування.

Велика Британія збирається провести тестовий запуск ядерної ракети, який стане першим після невдалої спроби у 2016 році. Про це повідомляє видання The Sun.

Протягом найближчих кількох днів Королівський військово-морський флот Великої Британії планує провести випробувальний запуск ядерної зброї. Офіційні попередження для судноплавства було випущено у зв'язку з входом атомного підводного човна HMS Vanguard в Атлантику на поточному тижні.

Згідно з даними видання, після завершення семирічного ремонту в Плімуті, підводний човен планує провести випробувальний пуск неозброєної ракети. Цей експеримент є останнім етапом перед поверненням HMS Vanguard у стрій у ролі частини британського флоту ядерного стримування.

Підводний човен HMS Vanguard має можливість перевозити до 16 ракет Trident 2 D5, кожна з яких може бути озброєна кількома боєголовками британського виробництва. Потужність цих боєголовок перевершує зброю, скинуту під час Другої світової війни на Хіросіму і Нагасакі в Японії більш ніж у 20 разів.

Прогнозується, що підводний човен зможе здійснити запуск однієї неозброєної ракети з відстані 90 км від східного узбережжя США.

Національне агентство геопросторової розвідки США випустило попередження для судноплавства, в якому вказало передбачуваний курс ракети до зіткнення в середній Атлантиці. Ракета має подолати близько 6 тисяч км, перш ніж впасти в море між Бразилією і Західною Африкою.

Нагадаємо, що 26 січня у ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії. Це може статися вперше за останні 15 років на тлі зростання загрози з боку РФ.