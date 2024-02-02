РФ вдарила по школі в Мирнограді ракетою "Гром-Е1": що відомо про озброєння (фото)

За інформацією медіа, дальність та точність новітньої російської розробки "Гром-Е1" забезпечують крила, які розкриваються у повітрі. Створила це озброєння корпорація "Тактическое ракетное вооружение" на базі Х-38.

Російські окупанти 1 лютого атакували школу у Мирнограді на Донеччині. За попередніми даними, противник вдарив по будівлі ракетою "Гром-Е1". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Донецької області.

"Встановлено, що по школі в Мирнограді, за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою (бомбою) "Гром-Е1", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що правоохоронці та Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ракета "Гром-Е1": що відомо

"Гром-Е1" – нова російська розробка, створена на базі ракети Х-38. Розробник цього ворожого озброєння — російська корпорація "Тактическое ракетное вооружение" — та ж сама, що розробляла УПАБ-1500В та інші боєприпаси.

У 2015 році відбулася перша демонстрація боєприпасу, і протягом чотирьох років було оголошено завершення випробувань "Гром-Е1" та "Гром-Е2" (версія без двигуна), зазначають у матеріалі "24 Каналу".

"Гром-Е1" на виставці росіян / фото Рособоронекспорту "Гром-Е1" на виставці росіян / фото Рособоронекспорту

Дальність та точність "Гром-Е1" забезпечують крила, які розкриваються у повітрі. Російські окупанти, як зазначають журналісти, називають "Гром-Е1" авіаційною керованою ракетою.

За даними Defence Express, для націлення "Гром-Е1" використовується інерціальна та супутникова системи навігації, а серед категорій цілей вказано "легковразливі наземні цілі з відомими координатами". Поміж стандартної уламково-фугасної частини також оголошувалося розроблення версії у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву.

Характеристики "Гром-Е1"

стартова маса складає 594 кілограми;

вага бойової частини — близько 315 кілограмів;

бойова частина — осколково-фугасна;

двигун — реактивний;

дальність ураження при скиданні з висоти 12 кілометрів — до 120 кілометрів;

дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів — близько 35 кілометрів;

мінімальна висота пуску — 500 метрів;

максимальна висота пуску — 12 кілометрів;

наведення — інерціальне та супутникове (корекція по по ГЛОНАСС).

ЗС РФ влучили у приміщення школи на Донеччині

Нагадаємо, 1 лютого голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що ворожа ракета влучила у школу у Мирнограді Донецької області.

Начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка додав, що ракета поцілила в приміщення школи, де розташований "Пункт незламності", а в будівлі нікого не було. Тоді очільник МВА розповів, що, ймовірно, противник застосував зенітно-ракетну систему С-300.

Обстріл Мирнограда 1 лютого Фото: Суспільне

За інформацією ЗМІ, навколо місця удару пошкоджені житлові будинки, та магазин. На місці інциденту перебували комунальники, які й розбирали завали й прибирали будівельні конструкції.

Нагадаємо, у Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 1 лютого російські окупанти вчергове атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе. Противник застосував чотири БПЛА типу Shahed-136/131, два з яких — знищені на Харківщині.