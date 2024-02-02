РФ вдарила по школі в Мирнограді ракетою "Гром-Е1": що відомо про озброєння (фото)
За інформацією медіа, дальність та точність новітньої російської розробки "Гром-Е1" забезпечують крила, які розкриваються у повітрі. Створила це озброєння корпорація "Тактическое ракетное вооружение" на базі Х-38.
Російські окупанти 1 лютого атакували школу у Мирнограді на Донеччині. За попередніми даними, противник вдарив по будівлі ракетою "Гром-Е1". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Донецької області.
"Встановлено, що по школі в Мирнограді, за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою (бомбою) "Гром-Е1", — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що правоохоронці та Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Ракета "Гром-Е1": що відомо
"Гром-Е1" – нова російська розробка, створена на базі ракети Х-38. Розробник цього ворожого озброєння — російська корпорація "Тактическое ракетное вооружение" — та ж сама, що розробляла УПАБ-1500В та інші боєприпаси.
У 2015 році відбулася перша демонстрація боєприпасу, і протягом чотирьох років було оголошено завершення випробувань "Гром-Е1" та "Гром-Е2" (версія без двигуна), зазначають у матеріалі "24 Каналу".
Дальність та точність "Гром-Е1" забезпечують крила, які розкриваються у повітрі. Російські окупанти, як зазначають журналісти, називають "Гром-Е1" авіаційною керованою ракетою.
За даними Defence Express, для націлення "Гром-Е1" використовується інерціальна та супутникова системи навігації, а серед категорій цілей вказано "легковразливі наземні цілі з відомими координатами". Поміж стандартної уламково-фугасної частини також оголошувалося розроблення версії у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву.
Характеристики "Гром-Е1"
- стартова маса складає 594 кілограми;
- вага бойової частини — близько 315 кілограмів;
- бойова частина — осколково-фугасна;
- двигун — реактивний;
- дальність ураження при скиданні з висоти 12 кілометрів — до 120 кілометрів;
- дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів — близько 35 кілометрів;
- мінімальна висота пуску — 500 метрів;
- максимальна висота пуску — 12 кілометрів;
- наведення — інерціальне та супутникове (корекція по по ГЛОНАСС).
ЗС РФ влучили у приміщення школи на Донеччині
Нагадаємо, 1 лютого голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що ворожа ракета влучила у школу у Мирнограді Донецької області.
Начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка додав, що ракета поцілила в приміщення школи, де розташований "Пункт незламності", а в будівлі нікого не було. Тоді очільник МВА розповів, що, ймовірно, противник застосував зенітно-ракетну систему С-300.
За інформацією ЗМІ, навколо місця удару пошкоджені житлові будинки, та магазин. На місці інциденту перебували комунальники, які й розбирали завали й прибирали будівельні конструкції.
Нагадаємо, у Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 1 лютого російські окупанти вчергове атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе. Противник застосував чотири БПЛА типу Shahed-136/131, два з яких — знищені на Харківщині.