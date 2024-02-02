"Бахмут вже здається раєм": чому ЗС РФ не можуть взяти Авдіївку, — оглядач (карта)

Російські окупанти отримали у жовтні низку завдань, але майже усі їх провалили. Попри меншу площу та подекуди більшу вразливість Авдіївка виявилась для ворога "міцним горішком".

На Авдіївському напрямку в Донецькій області тривають бої, ЗС РФ сподіваються взяти під контроль місто. Про те, чи є шанси в окупантів виконати отримане завдання від командування, для Minval.az 2 лютого пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Ситуація під Авдіївкою

10 жовтня ЗС РФ поставили завдання зламати оборону Авдіївки, але після понад 3,5 місяця зусиль їм це так і не вдалося.

За задумом російського командування, загарбники мали:

взяти під контроль Авдіївський терикон;

перерізати залізницю у північному секторі;

захопити селище Степове та вийти на Бердичі;

взяти під вогневий контроль із північно-східного сектора трасу 0542;

у південно-західному секторі вийти через Водяне на села Сєверне і Тоненьке та захопити їх;

встановити з південного заходу вогневий контроль за 0542.

Усі ці завдання складали лише першу хвилю запланованого наступу, але вона "захлинулася".

"Станом на сьогодні росіяни змогли виконати лише завдання з перерізанням залізниці та захопленням терикона. Інші завдання так і залишилися невиконаними", — пояснив Коваленко.

Російські окупанти були змушені міняти тактику, і тепер зосередились не проривах оборони "в полях", а на міських боях. Ворог намагається зайти у місто з півночі, сходу та півдня.

Нині найбільш запеклі бої в районі Авдіївку точаться за такими напрямками:

з Красногорівки на Степове;

з Красногорівки на Новобахмутівку;

з Красногорівки на Авдіївку;

з Веселого на Авдіївку;

з Кам'янки у напрямку Авдіївки;

з Василівки у напрямку Авдіївки;

з Водяного, Спартака та Опитного;

з Водяного на Сєверне;

у промзоні.

Згадані населені пункти на карті Фото: Google Maps

"Очевидно, що в північному секторі у росіян виникли складнощі з проривом на Коксохімічний завод, внаслідок чого вони намагаються просуватися полями, щоб перерізати трасу 0542, тим самим заблокувавши забезпечення авдіївського гарнізону", — зазначив аналітик.

У східному секторі ЗС РФ намагаються просунутися та взяти під контроль район Піщаного кар'єру.

"Відносний успіх у росіян відзначається у південному секторі, де вони зачепилися за забудову вулицями Чернишевського, Спортивної та Соборної. Задум російських військ тут гранично зрозумілий — перерізання траси 0505, що переходить на вулицю Грушевського, що веде до 9-го кварталу", — розповів Коваленко.

Йдеться про район багатоповерхової забудови, яка попри постійні удари ворожої авіації продовжує виконувати роль висот. Також окупанти намагаються тиснути з боку промзони — в напрямку вулиці Колосова.

Командування продовжує збільшувати угруповання під Авдіївкою. Нині там сконцентровані сили кількох загальновійськових армій, загальна чисельність сягає 45 тисяч солдатів.

"Зміна тактики, спроба нав'язати міські бої дозволить російським військам зменшити втрати, які навіть, за словами російських військкорів та профільних пабліків, становлять у полях 1 до 10. З іншого боку, міські бої не дозволять перерізати основну логістичну артерію, що забезпечує гарнізон — трасу 04 та сприяти оточенню міста", — підкреслив оглядач.

Чому Авдіївка — не "другий Бахмут"?

Експерт зауважив, що останнім часом Авдіївку почали часто порівнювати з Бахмутом. Однак, на його думку, це неправильно.

Коваленко погодився з тим, що ЗС РФ використовують ідентичну тактику. Проте, з його слів, на цьому схожість між оборонами двох міст закінчується.

"Головна відмінність — це площа та логістика", — наголосив аналітик.

Бахмут значно більший за Авдіївку за площею. Окрім того, до нього ЗС РФ потрібно було зробити значно довший "ривок". У питанні логістики ж Авдіївка більш вразлива, адже її забезпечує лише одна артерія 0542 та низка польових доріг. Опорою оборони Бахмута стали багатоповерхівки, а авдіївський 9-й квартал — "у вразливому становищі".

"Концентрація сил противника, з урахуванням протяжності фронту та площі міста, значно більша у Авдіївки, аніж під час штурму Бахмута. Це також відрізняє бої у Авдіївки від Бахмута, адже командування росіян не шкодує сили та засоби регулярних військ, стягуючи їх під маленьке місто в гіпертрофованій кількості", — додав Коваленко.

Попри те, що Авдіївка менша за площею, гостро залежна від логістики та подекуди вразлива у порівнянні з Бахмутом, вона виявилася "міцним горішком" для ЗС РФ. Окупанти "ламають зуби" через стійку оборони міста вже понад три місяці.

"І судячи з тенденцій і тактики, що лихоманково змінюється, російське командування зможе порадувати свого президента (Володимира, — ред.) Путіна перед виборами тільки мішками, що примножилися, з трупами російських солдатів, але ніяк не захопленням самого міста. Бахмут росіянам, як порівняти з Авдіївкою, вже здається раєм", — підсумував оглядач.

Нагадаємо, у DeepState створили рейтинг найрезультативніших наступальних операцій на території України за 2023 рік. Наступ ЗС РФ на Бахмут посів перше місце.

Також аналітики підбили підсумки бойових зіткнень за січень 2024 року. Найбільше боїв було зафіксовано 18 січня, коли російські окупанти атакували Авдіївку.