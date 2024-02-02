"Бо це обличчя": продюсер нацвідбору Євробачення-2024 виступив проти мобілізації артистів

Музикант та соліст проєкту Pianoбой каже, що артисти мають отримати "бронювання" від призову. За його словами, "артисти, які платять податки, жодної копійки не отримували від держави".

Музичний продюсер національного відбору Євробачення-2024 Дмитро Шуров, соліст проєкту Pianoбой, стверджує що артисти можуть принести більше користі своєю мистецькою діяльністю, аніж у війську, тому їм потрібна "бронь". Про це він заявив в інтерв'ю NV.

З його слів, активний артист, який гастролює, принесе більше користі державі, оскільки він дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги тим, хто її потребує. Дмитро Шуров вважає, що така діяльність артистів "дає людям нові сенси та емоційну підтримку".

На його думку, для перемоги потрібно використовувати потенціал усіх громадян. Все ж, на його думку, є категорії, яких потрібно не долучати до мобілізації.

"Бронь" повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити, звісно, артисти підходять під цей критерій. Бо це обличчя", – заявив Шуров.

Музичний продюсер звернув увагу на те, що "артисти, які платять податки, жодної копійки не отримували від держави". З його слів, вони побудували свою справу та кар'єру своїми руками та ресурсами.

"Логіка така: держава не витрачає на них ресурс, а навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх", – розповів музикант.

Мобілізація в Україні та блокування банківських карт

Юрист Роман Лихачов, який є фахівцем центру надання підтримки ветеранам, розповів, що у разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію чоловікам, які ухилятимуться від служби, можуть заблокувати банківські карти без попередження. З його слів, судова система вже не витримує навантаження у зв’язку з великою кількістю справ. Новий законопроєкт може збільшити навантаження на судові інстанції ще декількома мільйонами подань щодо арешту коштів чоловіків.

Нагадаємо, 1 лютого представники ТЦК розповіли, чи можуть вручати повістки у спортзалах та кав'ярнях. З їхніх слів, українське законодавство не визначає конкретних місць, де може бути вручена повістка.