Україна попередила США про намір звільнити Залужного, — WP

Відхід Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів, пише видання.

Київ повідомив Вашингтон про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Офіційні особи Білого дому не підтримали і не заперечували проти запланованого усунення генерала, заявивши, що це суверенний вибір президента Володимира Зеленського. Про це пише видання Washington Post з посиланням на свої джерела.

"Попередження дало Білому дому можливість спонукати Зеленського переглянути ключове рішення — навіть якщо він вирішив цього не робити. Відхід Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів. Він і Зеленський зіткнулися через свої різні стратегії подолання невдач на полі бою, коли війна триває третій рік", — пише видання.

В США тим часом вважають, що будь-який крок щодо оскарження рішення Зеленського може розглядатися як здійснення неправомірного впливу.

"Сприйняття розколу в Києві не є корисним для України, але уряд США не повинен вплутуватися в це", — сказав Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи Стенфордського університету та колишній посол США в Україні.

Зеленський міг відкласти дію рішення на невизначений термін, але це малоймовірно, кажуть люди, знайомі з його думкою.

Що думають в США про кандидатів на пост Залужного

Видання пише, що знайти заміну Залужному – серйозний виклик.

"Одним із потенційних кандидатів є голова військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов. 38-річний чоловік має досвід роботи в спецпідрозділах, а не як командир армії. Його призначення потенційно означало б перехід до асиметричної тактики — наприклад, ударів безпілотників углиб російської території — у війні, лінії фронту якої минулого року були переважно статичними. Але незрозуміло, чи хоче він цю посаду", — пише WP.

Також видання пише й про іншого кандидата на заміну Залужного — нинішнього командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. 58-річний військовий керував обороною Києва в перший місяць війни, а потім організовував успішний контрнаступ на північному сході Харківської області восени 2022 року.

"Але серед рядових солдатів особливо не люблять Сирського, якого багато хто вважає командиром радянського зразка, який надто довго тримав війська під вогнем у Бахмуті, коли Україна мала відійти. "Це персонаж типу генерала Паттона", — сказав наближений до Зеленського. "У нього в організмі немає гена людських ресурсів", — пише видання.

Втім, експерти в США вважають, що Залужний все одно залишиться улюбленцем українців.

"Хто б не змінив Залужного, це може не припинити публічні суперечки між генералом і президентом, "і він залишиться популярною фігурою в Україні. Незрозуміло, як це вплине на військові показники України. Це залежатиме від того, хто стане його наступником, і від того, як на його наступника дивиться решта військових — і від того, наскільки ефективним буде його наступник на полі бою", — сказала Анджела Стент, експертка з Росії та колишня співробітниця розвідки США.

Нагадаємо, що Залужний окреслив стратегію перемоги ЗСУ над РФ. Він зазначив, що для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дасть змогу вже в нових умовах віднайти шлях до Перемоги.

Раніше Залужний попередив Зеленського, що в РФ планують мобілізувати ще 400 тис. осіб.