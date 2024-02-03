Врятував підлітка і здобув премію "Ті, що вражають": історія бійця СБУ з Кіровоградщини (відео)

Боєць врятував підлітка, нога якого застрягла в культиватор. Він наклав турнікет, і тим самим зберіг хлопцеві життя.

В лавах СБУ Україну захищає боєць з Кіровоградщини, який кілька років тому врятував 15-річного підлітка і став переможцем премії ТСН "Ті, що вражають". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Захисник має позивний "Тренер", а з врятованим ним підлітком і досі підтримує зв'язок.

Історія сталася 2 роки тому на Кіровоградщині, куди "Тренер" приїхав у відпустку до батьків. Він вже вертався додому, коли почув крики дитини. Того дня на допомогу кликав 15-річний Костя. Він допомагав сусідові на городі, і його нога потрапила під диск культиватора. Спецпризначенець швидко витягнув турнікет і наклав його на ногу підлітку, тим самим зупинивши масивну кровотечу. Медики згодом скажуть, що саме це врятувало життя дитині.

Глядачі ТСН визначили спецпризначенця переможцем премії "Ті, що вражають".

"Я з ним на зв'язку. СБУ йому оплатила операцію в Кіровоградській області. Він пішов на поправку, відновлювався. Зараз нога, як і була — все добре", — розповів "Тренер".

Підрозділ СБУ, де служить "Тренер" свого часу не дали росіянам зайти на Кіровоградщину у березні 2022 року.

"Сунула досить потужна колона. Коли авіація завдала удару, ворог розбігся. Частина з них змогла відкотитися до своїх основних сил, а велика частина залишалася на межах Кіровоградської та Миколаївської областей. Ну і потім ми групами діяли, виявляли ворога, знищували. Залишили вони багато техніки трофейної", — каже спецпризначенець ЦСО СБУ "Адвокат".

Днями група "Тренера" знову повернеться на нуль. З початку повномасштабного вторгнення спецпризначенці центру спецоперацій А знищили 4 тисячі окупантів та спалили понад тисячу одиниць ворожої техніки вартістю близько одного мільярда доларів.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ Володимир Гудім зміг вижити сам у ворожому тилу 46 днів після того, як на позиції залишився сам. Він пив воду з калюж, а 6 знайдених банок тушонки "розтягував" на 3 тижні.

Раніше повідомлялося, що біля Новоселівського 7 бійців ЗСУ витримали бій проти 60 окупантів. Бій тривав на території одного двору. Двоє з поранених "легіонерів" могли хоч якось пересуватися і тримали кругову оборону.