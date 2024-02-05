Соловйов звинуватив США у знищенні літака Іл-76 та пригрозив ударом по Польщі (відео)

Російський телеведучий зазначив, що пуск ракети зі ЗРК Patriot може коштувати від 3 до 8 млн доларів, тому американці нібито самостійно керують зенітними системами.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов спробував пригрозити ударом по аеропорту в польському Жешуві, звинувативши американських військових у знищенні над Бєлгородською областю військово-транспортного літака Іл-76. Про це він заявив в ефірі програми "Вести недели".

Він розповів, що експертиза нібито "точно встановила", що літак Іл-76 з території України збила американська система Patriot. Свої слова він підтвердив заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, який ніяк раніше це не обґрунтував.

Згодом пропагандист заявив, що саме американці заряджають, наводять та здійснюють пуски із систем Patriot в Україні. Такий висновок він зробив з того, що пуск ракети з цього комплекса вартує від 3 до 8 млн доларів.

"Українцям тут не довіряють", – сказав Кисельов.

Американським військовим у Києві, з його слів, надано зброю та "широкі повноваження". Відповідальність за наслідки її застосування з них нібито знято.

Пропагандист наголосив на тому, якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді варіант удару по польському аеродромі у Жешуві є одним із варіантів. Цей об’єкт він назвав "перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю".

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: деталі авіакатастрофи

Зазначимо, військово-транспортний літак Іл-76 зазнав катастрофи 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Згідно з даними українського командування, саме у таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300/С-400 для ударів по Харкову.

Того ж дня росЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що начебто на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених. Ці заяви ніяким чином вони не підтвердили.

Нагадаємо, командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України у Сумській, Чернігівській і у Харківській області. Україна має понад 1000 км спільного кордону з РФ і війська не вистачає для захисту всієї території.