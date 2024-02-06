Українцям повторно вручають повістки: чому це відбувається та кого можуть запросити в ТЦК

Нині є декілька причин, з яких чоловіку можуть знову вручити повістку. Однак, за прогнозом юриста Романа Лихачова, після ухвалення законопроєкту про мобілізацію такі випадки почастішають.

В Україні можуть повторно вручити повістку особі, яка вже оновила дані про себе та не була мобілізована. Про це йдеться у матеріалі NV.

Співробітники ТЦК щодня вручають українцям повістки. Спочатку військові перевіряють, чи стоїть людина на військовому обліку та чи має відстрочку або бронь від мобілізації, а потім можуть запросити для оновлення даних у військкомат.

Частина чоловіків вже приходила у ТЦК за час повномасштабної війни — добровільно, але мобілізована не була. Серед них можуть бути й такі, які були визнані ВЛК придатними до служби та не мають права на відстрочку. Якщо раніше їх не призвали через статус непридатності чи обмеженої придатності, повістку можуть вручити знову.

У ЗМІ наголосили, що висновок ВЛК дійсний один рік. Деякі відстрочки також мають обмежений термін. Наприклад, ті, що надаються через навчання або бронювання.

Отже, українцям можуть вручати повістки повторно:

якщо проходили ВЛК понад рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея пояснила, що повістки ризикують отримати дві категорії чоловіків. Йдеться про тих, хто ще не отримував запрошення у військкомат з 24 лютого 2022 року, та ВПО.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", — уточнила військова.

Якщо особа стоїть на обліку та під час попереднього візиту у ТЦК мобілізована не була, її можуть викликати повторно — для уточнення облікових даних, стану здоров’я або для комплектування підрозділів необхідними спеціалістами.

Новий мобілізаційний законопроєкт також передбачає вручення електронних повісток. Юрист Роман Лихачов спрогнозував, що в разі його ухвалення випадки повторного отримання повісток стануть частішими.

Нагадаємо, представник Дарницького районного ТЦК Володимир Новосядлий відповів, чи дозволяє закон вручення повісток у спортзалах та кав’ярнях.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, що відбувається після вручення повістки.