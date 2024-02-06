Оболонський РТЦК видалив допис про пошук ДРГ в Києві: у ЗСУ відреагували (фото)

Пресофіцер 129-го батальйону ТрО Андрій Малик зазначив, що не має даних про те, чи впіймали диверсантів, однак він розповів про затримання громадян, які вели зйомку представників територіальних центрів комплектування з власних автівок.

Оболонський районний ТЦК видалив допис на сторінці у Facebook про пошукові заходи з виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога. У цьому ж дописі 5 лютого повідомили про встановлення на дорогах мобільних блокпостів. Проте в 129-му батальйоні ТрО Києва все ж підтвердили, що в столиці проводилися "пошукові блокувальні заходи". Про це розповів пресофіцер Андрій Малик у коментарі "Вечірньому Києву".

"В Оболонському районі Києва проводилися пошукові блокувальні заходи за участю представників сектору оборони №1 міста Києва. Там відпрацьовували низку питань, зокрема, виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога, також пошук незареєстрованої зброї, боєприпасів і т.д. Але військовослужбовці 129-го батальйону, нашого, перебувають у підпорядкуванні Першої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, і відповідно вони як учасники заходу залучали батальйон. Тому тільки вони можуть дати офіційний коментар щодо цього", — запевняє Малик.

Оболонський центр комплектування видалив допис на Facebook, де пояснив блокпости пошуком диверсантів

Пресофіцер зазначив, що не має даних про затримання диверсантів, однак, за його словами, єдиними затриманими, про кого йому було відомо, стали громадяни, які вели зйомку представників ТЦК з власних автівок.

"Інформації щодо затримання (диверсантів — ред.) у мене немає. Є лише інформація щодо порушень — затримали осіб, які вели зйомку з автомобіля. Я розумію, що там швидше вели зйомку, бо побачили представника ТЦК. Особливих порушень виявлено не було", — зауважив він.

ДРГ та блокпости в Києві: що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, у соцмережах вищезгаданого ТЦК та СП повідомили, що для виявлення російських диверсійно-розвідувальних груп в Оболонському районі Києва співробітники територіального центру комплектування та соцпідтримки спільно з поліцією встановили мобільні блокпости.

Як зазначили в дописі, пошукові заходи проводили за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції.

Допис Оболонського РТЦК доповнювали світлини, на яких центральні вулиці району перекриті повністю чи частково військовими, представниками ТрО, а також співробітниками поліції.

Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Нагадаємо, 26 грудня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на території столиці проводять безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів у різних районах міста.

Пізніше в мережі почала поширюватися інформація про те, що на тимчасових блокпостах громадянам нібито роздають повістки.

У пресслужбі поліції Київської області заявили, що правоохоронці на блокпостах цілеспрямовано не перевірятимуть громадян для подальшої мобілізації.