Україна з початку великої війни вивела з ладу 33% бойових кораблів ЧФ РФ, — СратКом

У складі російського флоту в Чорному морі, як свідчать дані з відкритих джерел, на початок широкомасштабного вторгнення було 74 бойові судна.

Від початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року українські війська зуміли вивезти з ладу 24 бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, або близько 33% флоту. Про це повідомило в Telegram Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України.

Сили оборони, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, вивели з ладу 24 російські кораблі й один підводний човен. У повідомленні вказано, що в складі ЧФ РФ було 74 бойові кораблі. Це дані з відкритих джерел станом на початок широкомасштабного вторгнення.

У відомстві наголосили на тому, що Росія втратила значну частину кораблів. Українські захисники натякнули на подальші дії проти флоту окупантів.

"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", — ідеться в дописі.

Знищення флоту РФ в Україні

На початку повномасштабної війни Чорноморський флот РФ, як заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, функціонував у складі близько 80 бойових кораблів. За його словами, зараз 25 із них знищено, ще 15 отримали серйозні пошкодження.

Речник Військово-морських сил повідомив, що ворог мав 80 кораблів, із яких 30-35 одиниць мали серйозне озброєння. Серед них підводні човни, мінні загороджувачі, великі десантні кораблі й інші судна. Станом на зараз Україна зуміла ліквідувати 25 кораблів, а ще 15 мають серйозні пошкодження та перебувають на ремонті.

Також в окупантів є ще морська охорона, яка має до 20 кораблів. Фактично Чорноморський флот РФ уже досить тривалий час перебуває в такому стані, коли, окрім кораблів-носіїв "калібрів", виставити щось проти України немає можливості.

Нагадаємо, 11 січня командувач ВМС прокоментував створення нової бази російського флоту в Абхазії. За словами Олексія Неїжпапи, будь-який корабель із Андріївським прапором ВМФ РФ є законною ціллю для України в будь-якій частині світу.