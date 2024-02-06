"Доїхати сюди це вже спецоперація": боєць ЗСУ розповів про ситуацію в Авдіївці (відео)

Контроль над висотами поблизу міста на Донеччині, як вважає військовий Єгор Фірсов, дозволив би окупантам інтенсивно обстрілювати логістичні шляхи, а саме – перешкоджати транспортуванню поранених й боєприпасів та проводити ротації.

В Авдіївку дуже складно проїжджати будь-яким підрозділам, оскільки це справжня спецоперація. Боєць 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов у вівторок, 6 лютого, в ефірі телемарафону розповів щодо ситуації навколо міста.

Перешкоджає логістиці велика кількість дронів. Він розповів, що окупанти після застосування розвідувальних БПЛА одразу ж використовують ударні.

Російські війська, на думку захисника, з самого початку штурмів мали намір захопити терикон. Це надало б окупантам можливість контролювати логістичні шляхи, а саме – перешкоджати транспортуванню поранених та блокувати постачання боєприпасів та проводити ротації.

"Ситуація дуже важка, складна. Спілкуючись з командуванням, я розумію, що здаватися точно зарано", – пояснив він.

Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", як йдеться у звіті Генштабу, українські воїни на Авдіївському напрямку й надалі стримують ворога. Російські підрозділи не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще — 16 атак південніше Первомайського, Тоненького, Невельського Донецької області.

Нагадаємо, 5 лютого очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш не підтвердив інформацію щодо важких боїв у житловій забудові, від якої залишилися руїни. З його слів. окупанти зайшли лише в дачний масив.