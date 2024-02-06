"Форма невеликої військової агресії": командувач Силами оборони Естонії не заперечує нападу Росії

Мартін Герем розповів, що Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення до України.

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Герем не заперечує нападу Росії та високо оцінює її можливості для організації "невеликої військової агресії". Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За його словами, війська РФ ще не готові вступати у військовий конфлікт з НАТО. Він вважає, що все ж навіть за рік чи пів року вони можуть зробити "щось дуже жахливе".

"Їм не потрібно йти на Варшаву, чи Берлін, чи навіть Таллінн. Це може прийняти форму невеликої військової агресії", – сказав військовий.

Мартін Герем розповів, що Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення на територію України. Він порівняв такі маневри Росії з діями бандита, що намагається знайти причину для нападу.

"Вони націлюють на нас свою зброю, вводять усі дані, але насправді не натискають на курок", — сказав командувач Силами оборони Естонії.

Підготовка Естонії до війни з Росією

Країни Балтії, як повідомило видання Рostimees 19 січня, побудують лінію оборони проти Росії на східному кордоні, а Естонія планує створити мережу із 600 бетонних бункерів. Естонський президент Алар Каріс розповів, що саме країни Балтії є першою лінією оборони НАТО у разі потенційної загрози.

Він назвав це основною причиною для інвестицій в оборону, а регіон у військовому і політичному плані одним цілим. Близькі інфраструктурні зв'язки, такі як Балтійська залізниця, а також спільна електромережа дають змогу Естонії, Латвії та Литві вибудовувати спільну оборону проти РФ.

Командувач Сил оборони Естонії 24 січня назвав чотири фактори, за яких можлива агресія РФ проти НАТО. На його думку, війська РФ повинні вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 тисяч з 400 тисяч військовослужбовців. Російській армії потрібен буде час на відновлення. У світі мають відбутися інші надзвичайні події. Четвертим фактором, який можна змінити, за оцінкою Херема, є підготовка до реалізації загрози.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що Естонія надасть Україні допомогу на суму 1,2 млрд євро. Зі слів естонського президента Алара Каріса, Євросоюз має наростити військове виробництво, а також "зняти обмеження на озброєння, що передається Україні".