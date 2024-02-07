Україна отримала від ЄС систему розмінування MV-10: що відомо (фото)

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися. Озброєння підходить для обробки великих територій.

Європейський Союз надав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10, яку було передано Державній службі спеціального транспорту України. Про це повідомляє пресслужба ЄС.

"Це остання поставка в рамках пакету підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дана комплектація створена для задоволення термінових потреб державних служб України, що займаються розмінуванням. Вона включає в себе основне обладнання для спеціалізованих загонів, а також піротехнічні транспортні засоби та автоматизовані системи для безпечного знешкодження вибухових пристроїв.

Що відомо про систему MV-10

MV-10 — система розмінування з подвійним комплектом обладнання, призначена для очищення різних типів місцевості з протипіхотними, протитанковими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Завдяки своїй винятковій потужності та високій швидкості роботи MV-10 призначена для розмінування великих територій, замінованих усіма типами мін та боєприпасів, що не розірвалися. Робочі інструменти для риття та розмінування кріпляться до передньої частини системи, вони спеціально розроблені, щоб підірвати або знищити міни та боєприпаси, що не розірвалися, коли MV-10 рухається вперед.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і підходить для обробки великих територій.

Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Він може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах. Підтримка ЄС у галузі розмінування також включає в себе спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

Система для розмінування MV-10

Технічні характеристики:

довжина 7280 мм;

ширина 2970 мм;

висота 2130 мм;

вага близько 20950 кг;

двигун Caterpillar C18 потужністю 570,5 кВт/766 к. с.;

швидкість 7 км/год транспортна і 0,5 — 3 км/год робоча.

Раніше Фокус писав, що в Україні почали видавати ваучери на навчання саперів. Підготовка фахівців з розмінування допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з війни. Навчання відбуватиметься для деяких категорій громадян, серед яких учасники бойових дій, ВПО та особи з інвалідністю.