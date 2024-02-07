1500 дронів щодня: Боррель відвідав виробництво українських БпЛА (фото)

Україна має потенціал стати технологічним центром, заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, який перебуває з дводенним візитом в Києві. До України він приїхав уже вчетверте від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час свого візиту до України відвідав українське виробництво дронів. Про це він повідомив у мережі Х.

"Вчора мав нагоду на власні очі переконатися в українській винахідливості — нещодавній стартап зараз виробляє щодня 1500 маленьких дронів у рамках ініціативи "Армія дронів", — написав Боррель.

За його словами, Україна має потенціал стати технологічним центром.

"Армія дронів" — це спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, у середу, 7 лютого головний дипломат Євросоюзу став свідком масованої російської ракетної атаки на Україну. Боррель показав фото з одного з укриттів у Києві.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 лютого оголосив про швидкий запуск масового виробництва чергових дронів-камікадзе в Україні. Ці безпілотники матимуть схожість із російським "Ланцетом" і матимуть дальність польоту до 40 кілометрів.