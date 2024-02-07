Одним скидом відразу два танки: ЗСУ підпалили російські Т-80БВМ на Донбасі (фото, відео)

Українські бійці з 9-го окремого мотопіхотного батальйону "Вінницькі Скіфи" вдало відпрацювали та завдали втрат окупантам неподалік Невельського Донецької області.

На Донецькому напрямку бійці 9-го окремого мотопіхотного батальйону "Вінницькі Скіфи" 59-ї бригади одним скидом уразили два покинуті російські танки Т-80БВМ. Про це повідомили аналітики мілітарного Telegram-каналу In Factum.

"9-й окремий мотопіхотний батальйон "Вінницькі Скіфи" (59 бригада) одним скидом термобаричної гранати підпалюють одразу два покинутих російських Т-80БВМ", — йдеться у повідомленні.

Українські військові вдало відпрацювали східніше Невельського на Донецькому напрямку.

Невельський напрямок

Аналітики опублікували ролик, у якому показали, як за допомогою безпілотного літального апарату скинули термобаричну гранату на один із танків. У результаті чого було уражено відразу дві одиниці ворожої техніки. Після скиду боєприпасу російські танки загорілися та вибухнули, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Танк Т-80БВМ: що відомо

Російський основний бойовий танк Т-80БВМ є модернізацією Т-80БВ. У результаті чого забезпечується підвищення основних бойових якостей техніки — вогнева потужність, захищеність, рухливість, командна керованість тощо. Основним озброєнням танку є 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-4.

Танк Т-80БВМ

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, бійці 71-ї єгерської бригади знищили російський "Тайфун-К" за допомогою одного снаряду і двох дронів. Ворожа ціль була уражена першим снарядом з артилерійської гармати, після цього машину ЗС РФ добили оператори FPV-дронів.

6 лютого у ЗМІ повідомили, що ракетник 79-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Гагауз" у команді з двома військовими знищив понад 40 танків, бронетранспортерів та інженерних машин ЗС РФ за допомогою протитанкових ракет Javelin.