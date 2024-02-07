Маневрували в небі: чи могла РФ атакувати Київ протикорабельними ракетами "Циркон" (відео)

Під час атак російські ракети виконують певні маневри в небі. Зокрема, повітряна ціль спочатку може летіти у західному напрямку, а потім розвернутися на 180 градусів, розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що фахівці визначають тип ракет, якими російські військові атакували мирні міста України 7 лютого. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Фахівці зараз досліджують уламки ракет, робляться експертизи", — сказав Юрій Ігнат.

За його словами, пізніше буде відомо, які саме типи озброєнь використав ворог. Він наголосив, що наразі було вказано лише ймовірний тип та кількість застосованих противником ракет.

Крім цього, Юрій Ігнат пояснив, що ворожі ракети виконували певні маневри в небо. Зокрема, так відбувається завжди — боєприпаси летять по певних маршрутах, які проклали оператори, у більшості випадках минають обласні центри та об'єкти, які потенційно прикриті засобами протиповітряної оборони, роблять маневри, розосереджують увагу. Ворожа ракета спочатку летить у західному напрямку, а потім розвертається на 180 градусів.

Він додав, що для українських військових у таких діях немає нічого дивного, оскільки крилатим ракетам завжди так планують курс.

ЗС РФ атакували України 7 лютого: що відомо

Вранці 7 лютого російські військові атакували мирні міста України за допомогою різних типів ракет. Зокрема, вибухи пролунали в Києві, області, Харкові, Миколаєві та на Львівщині.

Пізніше аналітики Defense Express повідомили, що окупанти могли застосувати протикорабельну ракету "Циркон" під час атаки на Київ, проте її могла перехопити українська протиповітряна оборона. Зокрема, на це вказують світили, що з'явилися після повідомлення її знищення. На одному з уламків є маркування "3М22", що відповідає саме цій ракеті.

Нагадаємо, під час ранкової атаки українська ППО знищила 44 ракети та БПЛА з 64 повітряних цілей. Фокус підрахував, скільки коштів витратив ворог на ці засоби.