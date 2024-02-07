Відстрочка від мобілізації: чи позбавлять її аспірантів-контрактників і що буде з тими, хто навчається

За словами члена комітету з питань освіти, науки та інновації Верховної Ради Романа Грищука, необхідно вилучити аспірантів-контрактників зі списку осіб, які не підлягають мобілізації, або встановити відстрочку тільки для тих, хто почав навчання до початку повномасштабного вторгнення.

Кабмін запропонував зміни до закону про мобілізацію, що можуть позбавити відстрочки від мобілізації аспірантів, які навчаються на контрактній основі. Фокус розібрався, чи торкнеться це майбутніх аспірантів, які вже вступили.

Зміни суперечать Конституції, — нардепка

Членкиня комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, нардеп Юлія Гришина зазначила, що запропоновані зміни суперечать Конституції України, а саме статті 24, яка стверджує рівні права громадян перед законом.

"Будемо подавати відповідну правку. Права здобувачів освіти не повинні залежати від того, за рахунок яких коштів відбувається їхнє навчання", — зазначила Гришина.

Відстрочка від мобілізації — що буде з аспірантами

Член профільного комітету Ради, нардеп Роман Грищук зазначив, що нововведення щодо аспірантів викликали великий резонанс. Він запропонував кілька варіантів розв'язання питання, включно з повним виключенням аспірантів-контрактників зі списку осіб, які не підлягають мобілізації, або встановлення відстрочки тільки для тих, хто почав навчання до початку повномасштабного вторгнення.

"Чому так обурило? Тому що в жодній із попередніх реакцій змін до цього закону не було взагалі питань щодо аспірантів. А зараз вони з'явилися. Чому вони з'явилися? Найімовірніше, через те, що аспірантура, особливо контрактники, стала одним із легальних методів отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, у 2022 році вже після повномасштабного вторгнення в 10 разів більше чоловіків, старших за 25 років, вступили на аспірантуру, якщо порівнювати з 2021 роком", — розповів Грищук.

За його словами, до другого читання положення про аспірантів можуть прибрати або доопрацювати.

"По-перше, у першому читанні, найімовірніше, якщо буде ухвалено цей закон, ця норма залишиться. Але впевнений, що до другого читання може бути кілька варіантів. Зокрема, я подаватиму такі правки", — додав нардеп.

Грищук запропонував три варіанти розв'язання проблеми з відстрочкою для аспірантів-контрактинків:

виключити норму про позбавлення відстрочки аспірантів-контрактників;

відстрочка для контрактників, які вступили до початку вторгнення, має зберегтися;

набуття чинності норми відкласти до кінця навчання аспірантів-контрактників.

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Також нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію, поданий на розгляд Верховній Раді, розкритикували в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ). Запропоновані зміни, особливо в частині "заходів впливу" на осіб, які ухиляються від мобілізації, розглядаються як такі, що не відповідають законодавству та є загрозою для громадянських прав і свобод.