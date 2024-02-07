Законопроєкт про мобілізацію не ухвалять з антиконституційними нормами, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, за законодавцем залишається остаточне право — в якому вигляді має бути ухвалений законопроєкт. Однак він має бути справедливим і таким, щоб його не можна було двояко трактувати.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), висловив думку, що ймовірність того, що норми нового законопроєкту про мобілізацію порушать Конституцію, практично виключена. Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що як депутати, так і президент України, які несуть відповідальність за голосування, не допустять ухвалення антиконституційних положень у законі.

"Цей закон має бути справедливим і зрозумілим для всього суспільства. У нього не повинно бути трактувань, які одні читають зліва, інші читають справа. Він має бути простим і зрозумілим. Щоб кожна людина зрозуміла, про що йдеться. З урахуванням норм Конституції, яка діє в нашій країні", — заявив Данілов.

Також секретар РНБО наголосив, що "ніхто не буде хапати людей і відправляти їх одразу на лінію фронту".

"Усі ці норми прописані. За законодавцем залишається остаточне право — в якому вигляді має бути ухвалено законопроєкт. Він має набрати 226 голосів і після цього відправитися на підпис президенту. Але ще раз підкреслюю, що він має відповідати нормам нашої Конституції і він має бути про справедливість", — резюмував Данілов.

Дивитися з 30:15

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію, поданий на розгляд Верховній Раді, розкритикували в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ). Запропоновані зміни, особливо в частині "заходів впливу" на осіб, які ухиляються від мобілізації, розглядаються як такі, що не відповідають законодавству і є загрозою для громадянських прав і свобод.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.