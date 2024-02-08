"Все, як у Бахмуті": як FPV та піхота РФ наступають на Часів Яр, де ще лишаються цивільні (відео)

Від околиці міста, куди найчастіше прилітають FPV, до позицій ЗС РФ біля окупованого Бахмута – менше ніж чотири кілометри. Окупанти прагнуть пройти їх практично по прямій.

В місті Часів Яр на Донеччині дрони росіян постійно атакують місто. Від їхніх позицій до населеного пункту всього 4 кілометри. Втім, у місті все ще лишаються цивільні. Як вони виживають, розповідає "Українська правда".

"Дрон!" Це слово за кілька кілометрів від позицій російської армії звучить як найгірша й водночас найкраща на світі попереджувальна команда. Найгірша – бо з високою ймовірністю зараз буде сильний вибух і, можливо, навіть поранення. Найкраща – бо є ще кілька секунд, щоб знайти укриття", — пише УП.

Російські дрони постійно кружляють над містом. Іноді вони навмисно влучають у волонтерські авто, які доправляють гуманітарну допомогу.

Від околиці міста, куди найчастіше прилітають FPV, до позицій ЗС РФ біля окупованого Бахмута – менше ніж чотири кілометри. Окупанти прагнуть пройти їх практично по прямій, рухаючись від захопленого Хромового і частково захопленої Богданівки з північного флангу Бахмутського напрямку.

Упродовж усього 2023-го року армія РФ постійно обстрілювала Часів Яр. Там перебиті всі комунікації, знищений будинок культури і всі адмінбудівлі, понівечений кожен третій будинок в місті. На початку 2024-го росіяни взялися добивати Часів Яр. Вони полюють на його жителів та українських захисників.

Найбільше дістається району, що має назву "Східний", або "Канал". Він відділений від основної частини міста каналом "Сіверський Донець – Донбас" і розташований найближче до Бахмута.

Нині місцеві називають канал мікрорайоном, де все "як у Бахмуті". Тут почорнілі від пожеж багатоповерхівки, залишки FPV-дронів, безіменні цивільні могили у дворах в дворах.

З 19 тисяч довоєнного населення в Часовому Яру лишилося менше ніж тисяча осіб. У мікрорайоні Канал – усього три людини.

Оборону міста, зокрема, тримає 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Бійці підрозділу роблять це в умовах тотальної навали російських FPV-дронів.

Нагадаємо, що експерт Олександр Коваленко розповів, як розвиватимуться події в Авдіївці наступні 2 тижні. Окупанти далі планують піти на Часів Яр.

7 лютого повідомлялося, що в Авдіївці на Донеччині останні дні російські окупанти мають просування з півночі міста, тож ситуація для Сил оборони ускладнилася.