В Києві встановили мобільні блокпости: з часом їх стане більше, — КМВА

Керівник адміністрації Сергій Попко заявив, що у військових були тренування. Тепер подібні заходи проводитимуть системно.

В Оболонському районі Києва з’явились нові блокпости. Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко у коментарі "24 Каналу" відповів, для чого вони були встановлені.

Чиновник пояснив, що військові проводили тренування. Він підкреслив, що захист столиці та її жителів потребує постійного вдосконалення навичок, взаємодії й боєздатності усіх структур.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", — розповів Попко.

Він додав, що головним завданням навчань було вдосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Начальник КМВА зазначив, що подібні тренування у Києві проводитимуть і надалі — системно.

Нагадаємо, спочатку Оболонський районний ТЦК опублікував інформацію, що у Києві шукають ворожу ДРГ. Однак згодом допис видалили.

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