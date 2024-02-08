Гранатомети, тротил і набої: СБУ знайшла 3 російських схрони в Україні (фото)

На Київщині, Вінниччині й Закарпатті співробітники спецслужби виявили арсенали російської зброї. Один з них окупанти залишили під Києвом для ворожих ДРГ.

У Бучанському районі Київської області співробітники СБУ виявили схрон із озброєнням російського виробництва. Тайник окупанти залишили під час втечі з Київщини. Облаштували його під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Захованим озброєнням надалі мали скористатися російські ДРГ, аби вчиняти диверсії на території столичного регіону. Серед знайденого правоохоронцями:

5 гранатометів, у тому числі протитанкових;

12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

На Вінниччині затримали торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат. "Трофейну" зброю він ховав на території власного помешкання. Розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, на Закарпатті викрили кримінальника, який уже відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. За даними СБУ, до арешту зловмисник заховав арсенал зброї поблизу місцевого кар’єру. А вже перебуваючи безпосередньо за ґратами, — намагався продати сховане через зв’язки "на волі". Правоохоронці вилучили зі сховку:

велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами;

7 бойових гранат;

майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року прикордонники Краматорського загону знайшли на деокупованій Харківщині боєприпаси, які окупанти сховали у схроні. Серед знахідок був снаряд до РСЗВ БМ-27 "Ураган".

Знаходили правоохоронці схожі схрони і в Херсоні. На території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства російські військові заховали 30 мінометних та якірних річкових мін і 30 гранатометних пострілів.