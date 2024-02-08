Залізне решето: у РФ показали понівечений танк Т-90 після удару українського БПЛА (фото)

Машина противника отримала численні пошкодження металевих решіток, які захищають від атак дронів-камікадзе. Також помітні елементи динамічного захисту "Контакт-1", які спрацювали в момент удару.

Російські пропагандисти показали наслідки удару українського дрона-камікадзе по новітньому танку Т-90М "Прорив". На кадрах видно масштабні пошкодження російського ОБТ, який зазнав прямого влучання FPV-дрона українських бійців. Опубліковані фото прокоментували 8 лютого оглядачі Defence Blog.

Експерти звернули увагу, що танк Т-90М має видимі пошкодження, особливо його захисних елементів. Зокрема видно зону ураження на верхньому металевому екрані танка, який іноді називають "мангалом". При цьому зверху росіяни встановили елементи динамічного захисту (ERA) "Контакт-1".

Унаслідок удару безпілотника деякі із захисних блоків ERA здетонували, що призвело до деформації захисного козирка і пошкодження задньої частини башти танка. Однак російські журналісти зазначили, що танк нібито залишився цілим, незважаючи на пряме попадання дрона-камікадзе. Причому стверджувалося, що Т-90 було вивезено з поля бою для подальшого ремонту.

Наслідки атаки БПЛА на Т-90М

Також оглядачі зазначили, що танки окупантів часто стикаються з проблемами на передовій, стаючи жертвами численних українських протитанкових засобів, включно з FPV-безпілотником і протитанковими керованими ракетами ПТКР.

"Мангал" танка Т-90М після удару FPV-дрона

Елементи динамічного захисту Т-90М

Пошкоджений металевий екран танка Т-90М

Про існування серйозних проблем у російської військової техніки на фронті розповів і колишній начальник Генштабу ЗС РФ Юрій Балуєвський. За його словами, війна в Україні стала випробуванням для практично всіх нестратегічних видів і зразків озброєння і техніки Росії. При цьому головною жертвою досвіду бойових дій останніх двох років стали російські танки.