Кому з українців заборонили виїжджати за кордон з лютого: відповідь Держприкордонслужби

Прикордонники прийматимуть рішення щодо виїзду громадянина з України відповідно до законодавства та лише після вивчення документів, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для дозволу.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко заявив, що рішення про надання дозволу чи заборону громадянину на виїзд до інших країн ухвалюється в пункті пропуску. Про це він повідомив у відповідь на запит видання OBOZ.UA.

З його слів, у лютого правила виїзду українців за кордон не змінилися. Згідно з законом України "Про прикордонний контроль" громадянину дозволять чи відмовлять у перетині держкордону на виїзд безпосередньо у пункті пропуску. Зокрема, рішення прийматиметься відповідно до законодавства, що регламентує порядок виїзду громадян за кордон в умовах дії правового режиму військового стану та лише після перегляду документів, які підтверджують наявність чи відсутність підстав для цього.

Нікіфоренко наголосив, що Держприкордонслужба діє в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України.

Документи, якими керуються співробітники ДПСУ під час здійснення прикордонного контролю

При прийнятті рішення щодо дозволу на виїзд за кордон прикордонники керуються наступними документами:

закон України "Про Державну прикордонну службу України";

закон України "Про прикордонний контроль";

закон України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України";

закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

закон України "Про правовий режим військового стану";

закон України "Про військовий обов'язок та військову службу";

правилами перетину кордону, затвердженими Кабміном від 27.01.1995 №57.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що повістку повинні вручати особисто та під підпис військовозобов'язаного громадянина. Крім цього, документ повинен містити штам і підпис керівника ТЦК та СП.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що мобілізація засуджених повинна відбуватися добровільно. З його слів, це може стати "робочим інструментом".