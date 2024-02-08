Перевозив ракети: Іл-76 могли збити за допомогою Patriot, а кількість жертв перебільшено, — NYT

За даними американських журналістів, на борту Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області, могли бути українські військовополонені. Видання зазначає, що Україна діяла на підставі "законних, але недосконалих розвідданих".

Російський військово-транспортний літак Іл-76 Сили оборони України, можливо, було збито над Бєлгородською областю з використанням зенітно-ракетного комплексу Patriot, який Збройні сили отримали від якогось "європейського партнера". Про це пише газета The New York Times у четвер, 8 лютого.

Видання, посилаючись на американських чиновників, стверджує, що "повідомлення про використання ракети Patriot точні". Як зазначається, перехоплювач Patriot був наданий Україні "європейським партнером". Однак питання про те, хто перебував на борту літака, залишається незрозумілим. Попри заяви Росії про те, що на борту перебували українські військовополонені, офіційні особи України та США вважають, що ця інформація перебільшена.

На думку The New York Times, Україна повинна продовжувати розробляти інноваційні методи ударів по Росії. У зв'язку з цим зазначається, що використання системи Patriot для атаки на російські літаки не викликає критики з боку США, а є необхідною інновацією.

Однак можливість подальшого використання системи Patriot Україною залишається під питанням у разі припинення американської військової допомоги. Згідно з даними дослідницької служби Конгресу США, вартість кожного перехоплювача Patriot становить 4 мільйони доларів. На думку аналітиків, у разі відсутності фінансування з боку США, постачання протиповітряної оборони може бути порушено.

Зазначається також, що спочатку систему Patriot розробили для ураження літаків, але згодом адаптували для збивання тактичних балістичних ракет. Україна вперше застосувала систему Patriot проти російської авіації навесні 2023 року з метою уповільнити повітряні бомбардування Росії.

"Українці повертають систему Patriot до її першочергових завдань у галузі зенітної оборони", — зазначає видання.

Чи були на борту Іл-76 українські військовополонені

Крім того, видання заявило, що залишається відкритим питання про те, хто перебував у літаку

"Американські офіційні особи не підтвердили особи пасажирів, але вони заявили, що принаймні деякі з них були українськими ув'язненими. Американські та українські офіційні особи кажуть, що Росія, можливо, перебільшила кількість загиблих, і якщо в літаку були ув'язнені, що видається цілком імовірним, американські офіційні особи заявили, що загибель людей викликає співчуття", — ідеться в матеріалі NY.

На думку журналістів, Україна діяла на підставі "законних, але недосконалих розвідданих". Видання зазначає, що цей літак Іл-76 раніше використовувався для транспортування ракет, що робило його цінною ціллю для Києва.

Авіакатастрофа Іл-76 у Бєлгородській області — що треба знати

24 січня в Бєлгородській області РФ сталося падіння російського Іл-76 поблизу села Яблонове. Російська влада стверджує, що на борту перебували 65 полонених українських військових, шестеро членів екіпажу й троє провожатих, звинувачуючи Україну у знищенні літака.

Офіційні джерела в ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня був запланований обмін. Проте заява про наявність українських військовополонених на борту не підтверджується розвідкою. ГУР також зазначили, що на борту могли бути як ракети, так і члени екіпажу, включно з російськими чиновниками, але ФСБ в останній момент заборонила їм сідати на літак.

У зв'язку з інцидентом СБУ відкрила кримінальне провадження, а Україна закликає до проведення міжнародного розслідування, хоча Кремль виступає проти цієї ініціативи й досі не надав фото тіл військовополонених, які нібито загинули в авіакатастрофі.