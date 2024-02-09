Зеленський ризикує помилитися: як світові ЗМІ відреагували на звільнення Залужного

29 січня у соцмережах з'явилися чутки про можливу відставку Валерія Залужного. Інформацію в Офісі президента і Міністерстві оборони тоді спростували. У четвер, 8 лютого, Володимир Зеленський таки звільнив генерала й призначив на посаду його побратима Олександра Сирського. Світові ЗМІ розділилися у думках щодо відставки Валерія Залужного, звертаючи увагу на політичні наслідки рішення очільника держави.

Звільнення Валерія Залужного — новий вирішальний етап у війні. Саме так окреслили деякі західні медіа вчорашню відставку генерала української армії. Фокус зібрав реакцію світових ЗМІ про одне з найгучніших звільнень за два роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На жаль, президент Зеленський ризикує помилитися, пише The Economist.

Відмінності між актором, який став політиком, і загартованим у боях командиром частково стосувалися культури й особистості. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ці відмінності стали несуттєвими — ба більше, вони навіть стали перевагою, вважають аналітики.

Одним із ризиків для президента буде обурення військових, спровоковане звільненням улюбленого командира. Генерал Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо ціна людей і техніки висока. Одні офіцери хвалять його за професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на підлеглих. Він менш схильний сумніватися в пріоритетах свого президента. Коли він обійме найвищу посаду, йому доведеться пом’якшити свій стиль командування та навчитися говорити правду владі.

The Economist звертає увагу і на політичні наслідки рішення Зеленського: "ті, хто знають генерала, не бачать у ньому природного політика, однак він не буде першим ветераном, кому запаморочить голову можливість отримати владу".

Україна змінила головнокомандувача армії у складний час війни з Росією, пише Reuters. Це відбулося після місяців чуток про розбіжності між президентом Зеленським і генералом Валерієм Залужним, якого багато українців вважають національним героєм.

Зміну війського керівництва автори матеріалу називають "великим ризиком" у той час, коли російські сили здобувають перевагу під кінець другого року війни. На їхню думку, звільнення Залужного може завдати удару по моральному духу військ на 1000-кілометровому фронті. Це також може мати негативні політичні наслідки, вдаривши по рейтингу Зеленського. Reuters нагадує, що згідно з останніми опитуваннями, довіра українців до Залужного становить понад 90%, що значно вище, ніж довіра до Зеленського (77%).

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України, поклавши край місяцям наростаючої напруженості між лідерами, пише Politico. Крім того, головком мав нібито напружені стосунки з Вашингтоном після того, як він і американські військові лідери розійшлися в думках щодо того, як вести літній контрнаступ 2023.

Журналісти Politico акцентують увагу на вирішальній ролі Залужного у перші дні повномасштабного вторгнення, коли був відбитий масований наступ російських військ на Київ. Генерал стримував сили Москви достатньо довго, щоб західна допомога почала надходити в Україну. А потім, наприкінці 2022 року, Залужний повів українські війська в приголомшливий контрнаступ, унаслідок якого вдалось відвоювати значні території.

За словами австрійського військового аналітика Тома Купера, Залужний потрапив під критику через те, що не завершив трансформацію української армії на сили західного зразка, не покращив матеріально-технічне забезпечення та не зміг провести ротацію військ.

Деякі оглядачі припускають, що рішення Зеленського було принаймні частково мотивовано побоюванням, що Залужний може стати його потенційним політичним опонентом у майбутньому. The Guardian пише — внутрішні дебати та внутрішня боротьба поступово повертаються в Україну після періоду національної єдності після повномасштабного вторгнення РФ.

Залужний рідко робив публічні заяви та інтерв'ю, але коли робив це, то часто дратував Офіс президента, стверджують джерела видання. Хоча уже колишній головнокомандувач ЗСУ ніколи не заявляв про політичні амбіції, багато опонентів Зеленського бачать у ньому потенційну фігуру, навколо якої можна об’єднатися, і вважають, що він матиме політичне майбутнє, якщо цього захоче. За умови погіршення ситуації на фронті, рейтинг Залужного, найімовірніше, зросте.

The Washington Post називає декілька причин звільнення Залужного. Серед них — знову ж таки невдалий контрнаступ минулого року, який не показав значних територіальних здобутків; розбіжності між Зеленським і Залужним щодо кількості військовозобов'язаних, яких повинна мобілізувати Україна цього року. Зеленський також розглядав Залужного як можливого політичного конкурента та загрозу через його високі рейтинги популярності.

Рішення призначити командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського головнокомандувачем викличе негативну реакцію. The Washington Post пише, що Сирського серед рядових військових недолюблюють, вважають його командиром радянського зразка, який надто довго тримав війська під вогнем у східному місті Бахмут, яке зрештою перейшло під контроль Росії. Захищаючи місто, яке мало обмежене стратегічне значення, загинули тисячі українських військових, ще більше було поранено, нагадують автори матеріалу.

Зеленський заявив, що просив Залужного залишитися в "команді української держави майбутнього". 50-річному генералу запропонували посаду посла України у Великій Британії, повідомили джерела Washington Post. Але він відмовився, оскільки це цивільна посада. Залужний не може звільнитися з військової служби, поки в Україні діє воєнний стан.

На звільнення Валерія Залужного вже відреагували у Пентагоні. Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер підтвердила, що США співпрацюватимуть з новим головнокомандувачем ЗСУ. За її словами, президент Володимир Зеленський "має демократичний цивільний контроль над військовими", тому може здійснювати кадрові перестановки серед військового командування.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський. Глава держави озвучив бачення змін в Силах оборони. Також Зеленський назвав імена трьох генералів — Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка — та двох полковників, Павла Паліси та Вадима Сухаревського, із якими обговорив питання щодо роботи в ЗСУ. Окремо згадав про генералів Мойсюка та Забродського — планує використати їхній досвід "на службі в державі".