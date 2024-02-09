Законопроєкт про посилення мобілізації: юрист пояснив ключові покарання для ухилянтів (відео)

Новий закон пропонує зміни, які стосуються покарання ухилянтів, відстрочок з різних підстав та звільнення зі служби. Обмеження планують запроваджувати, як йдеться у документі, черед суд, а подання апеляції вже не зупинить виконання рішення Феміди.

В Україні ухвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації № 10449. Юрист гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних з воєнною агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев у коментарі "Факти ICTV" розповів, які зміни передбачає цей документ.

Які будуть нові обмеження для ухилянтів?

Законопроєкт пропонує три основні обмеження:

у праві виїзду за кордон;

у праві керувати транспортними засобами;

арешт фінансових рахунків у банках, електронних гаманцях тощо.

Призначати такі обмеження будуть через суд. Після того, як відповідне рішення ухвалене, подання апеляції його виконання вже не зупинить.

У випадку з банківськими рахунками виноситься відповідна постанова та розсилається в установи, які мають здійснити блокування. Якщо громадянин все ж з’явиться у ТЦК, йому видадуть довідку про це, і лише тоді рахунки можна буде розблокувати.

Водночас обмеження на керування не означає, що автівку арештують. Однак якщо порушника спіймають за кермом, він понесе окрему відповідальність.

Які нові категорії українців мобілізують?

Граничний вік для мобілізації змінили — замість 27–60 років він буде 25–60 років. Тобто чоловіки віку 25–27 років, які раніше призову не підлягали, можуть бути мобілізовані.

Також пропонується дозволити мобілізацію засуджених, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням. Це не стосується тих, хто потрапив за ґрати після злочинів проти державності або національної безпеки. Засуджених зможуть призивати за їхньої згоди.

Що зміниться у питанні відстрочки від призову?

Усі особи з інвалідністю матимуть відстрочку від мобілізації.

Також про призов зможуть не хвилюватись чоловіки, які утримують трьох або більше дітей. Проте відстрочка надаватиметься лише за умови, що батько не має боргів за сплату аліментів більш як за три місяці.

Норму щодо відстрочки для осіб, які мають чоловіка/дружину або батьків з інвалідністю I чи II групи навпаки хочуть прибрати. Для догляду буде важливий ступінь спорідненості, і за особою з I групою інвалідності зможуть доглядати родичі другого ступеня лише у тому випадку, якщо немає родичів першого ступеня.

Юрист пояснив, що перший ступінь спорідненості — це батьки, чоловік/дружина та рідні або усиновлені діти. До родичів другого ступеню спорідненості відносять братів/сестер, дідусів/бабусь та онуків.

З’явиться і нова категорія громадян, які будуть звільнені від мобілізації. Йдеться про суддів загальної юрисдикції та Конституційного суду, членів Вищої ради правосуддя тощо.

Студенти ж зможуть розраховувати на відстрочку лише у випадку, якщо здобуватимуть рівень освіти, вищий за попередній. Тобто після бакалаврського ступеня навчатимуться на магістратурі, а після цього здобуватимуть освітньо-науковий ступінь.

Серед аспірантів відстрочку матимуть лише ті, хто навчається на бюджеті. Контрактники підлягатимуть мобілізації.

Окрім того, за студентами, які вже вступили та здобувають другу або третю вищу освіту, збережеться відстрочка лише до завершення навчального року.

Хто зможе звільнитися зі служби?

З військової служби зможуть звільнитися військовослужбовці, які під час воєнного стану служили понад 36 місяців поспіль. Після звільнення їх не зможуть мобілізувати ще два роки.

Також на звільнення можуть розраховувати військові, які були звільнені з полону. Їх не можна буде повторно призвати без особистої згоди.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію пропонує зміни й у питанні бронювання. Місць для броні стане менше.

Нардепка Соломія Бобровська розкритикувала деякі норми законопроєкту. Вона пояснила, що звільнення передбачається лише після рішення Ставки та президента, і це фактично означає "безлімітну" службу.