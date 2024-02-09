Посилення мобілізації в Україні: кому не загрожуватиме призов за новим законом

Документ передбачає цілу низку категорій громадян, які не можуть бути мобілізовані. Проте у випадку зі студентами та багатодітними батьками є кілька важливих умов.

В Україні підтримали в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449. Журналісти "24 Каналу" розібралися, кому не загрожуватиме призов у разі його підписання.

Новий закон про мобілізацію: держслужбовці

Керівники міністерств і їхні заступники, керівники держорганів і органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, не підлягають призову.

Також від мобілізації звільнені судді, судді Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя й Вищої кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарні інспектори ВРП.

Ще звільнення від мобілізації отримають працівники Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ і установ експертної служби МВС.

Новий закон про мобілізацію: студенти

Серед студентів, які навчаються на денній або дуальній формі, призов не загрожує тим, хто здобуває вищий рівень освіти за попередній.

Однак це правило не поширюється на аспірантів-контрактників, докторантів і осіб, зарахованих в інтернатуру.

Новий закон про мобілізацію: військові

Військовослужбовців, які звільнилися в запас після закінчення строку служби під час воєнного стану, не зможуть призвати ще 2 роки. Проте вони зможуть продовжити службу добровільно.

Новий закон про мобілізацію: чоловіки, у яких є діти

Чоловіки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, мають відстрочку. Однак відповідно до законопроєкту є одна умова — відсутність боргів із аліментів більш як за три місяці.

Також від мобілізації звільняються чоловіки, які мають дитину, і чия дружина померла, була позбавлена батьківських прав або визнана зниклою безвісти.

Призов не загрожує тим, хто усиновив дітей-сирот або дітей, позбавлених батьківського піклування. Так само не мобілізують опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів і патронатних вихователів.

Новий закон про мобілізацію: особи з інвалідністю

Особи з інвалідністю мобілізації не підлягають. Проте українці з цієї категорії можуть служити у війську за контрактом.

Нагадаємо, юрист Владислав Зайцев розібрав положення мобілізаційного законопроєкту й пояснив, що зміниться для українців.

У ЗМІ розібралися, які зміни законопроєкт №1044 передбачає в питанні бронювання військовозобов’язаних.