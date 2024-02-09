Окупанти посилили атаки ударними БпЛА на півдні України та намагаються знайти ППО, — Гуменюк (відео)

У зв’язку з успішним знищенням ракетного катера "Ивановец" та посилення шторму російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі, каже речниця ОК "Південь".

Російські війська посилили атаки ударними БпЛА у південних областях України та намагаються розвідати схему протиповітряної оборони. Наталя Гуменюк, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону повідомила подробиці.

Ворог намагається розвідати схему протиповітряної оборони, протидіяти їй, виснажувати. З її слів, це зрештою може дозволити окупантам виконати їхню мету – уразити обʼєкти.

"Якою кількістю озброєння вони це роблять, щоразу може бути різна, але в будь-якому випадку ми готові до відбиття масованості цих атак", – пояснила вона.

Крім того, Гуменюк додала, що у зв’язку з успішним знищенням ракетного катера "Ивановец" та посилення шторму, російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі. Окупантам через це не вдається безпечно проводити розвідку, що відображається на якості масованих атак з півдня.

"Крайні два дні це до п’яти одиниць. Вони патрулюють напрямок нового пункту базування, порівняно нового – Новоросійська", – додала вона.

Ракетоносій, з її слів, виходив у море на певний час. Вже зранку 9 лютого його на бойовому чергуванні не спостерігали.

Нагадаємо, 8 лютого Гуменюк розповіла, що на лівому березі Херсонської області в окупантів діє "командирське ембарго" на бронетехніку. Російські війська частіше використовують особовий склад для штурмів. Сили оборони закріплюються на позиціях в районі села Кринки, зокрема, про це свідчить присутність у локації українського прапора.