Загинув через 9 днів після мобілізації: у Тернополі сповістили про смерть військового, — ЗМІ

Чоловіка мобілізувати до лав ЗСУ 1 лютого 2024 року, тоді як 9 лютого його оголосили загиблим. Мер Тернополя не повідомив про причини смерті бійця.

9 лютого загинув 35-річний український військовий Микола Ірзайкін, родом з Тернополя. Про це повідомив міський голова Сергій Надал у своєму Facebook.

"Ще одна жахлива звістка сколихнула наше місто. Ангелом повертається додому воїн Ірзайкін Микола Валентинович (20.02.1988 р.н.). Його життя обірвалося 9 лютого. Ми щиро співчуваємо родині та усім близьким Героя. Він назавжди залишиться у наших серцях мужнім захисником, який щиро любив Батьківщину. Вічна та світла пам’ять!" — сказав Сергій Надал.

Місцевий телеканал "Тернопіль1" розповів, що чоловік помер через дев'ять днів після мобілізації.

"Помер тернополянин, який мобілізували 9 днів тому Микола Ірзайкін працював на підприємстві "Шредер", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що Миколу Ірзайкіна призвали до ЗСУ 1 лютого 2024 року.

"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК", — зауважили в ЗМІ.

Крім цього, журналысти поширили оголошення від підприємства "Шредр", де загиблий працював штампувальником.

"Своє життя за волю України віддав наш колега, Ірзайкін Микола, який працював штампувальником і був мобілізований 1 лютого 2024 р. З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про смерть нашого воїна", — йдеться в оголошенні.

Зауважимо, що мер міста Надал у своїй публікації не вказав причини та місце загибелі чоловіка. Проте в коментарях місцева жителька розповіла, що Ірзайкін нібито пішов до ТЦК та СП оновити дані, проте в той же день йому дали час лише зібрати речі.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що на фронті загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен книги рекордів України 32-річний Олександр Білоконь. Його мобілізували до ЗСУ в березні 2023 року.