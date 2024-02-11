"Прірва неминуча": у березні багато що в РФ посиплеться, — економічний експерт (відео)

За словами експерта Іллі Несходовського, Кремль може піти на збільшення податків у деяких галузях та зіграти в інфляцію, але це все одно не дасть того ресурсу, який Росія мала 2022-го і навіть 2023 року.

Влада Російської Федерації через війну проти України переводить все більше секторів економіки в ручний режим. Достатнього запасу міцності для довгої війни Росія не має. Про це 11 лютого заявив економічний експерт Ілля Несходовський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він вважає, що Російська Федерація сприяє створенню вогнищ військової напруги в районах транспортування нафти, розраховуючи на збільшення нафтових цін.

"Союзники України, країни НАТО досить активно та оперативно відповідають на ці виклики. І це не дає можливості піти ціні на нафту набагато вище за ті межі, які хотілося б побачити в Росії", — заявив Ілля Несходовський.

Він зазначив, що наші Збройні Сили України та спецслужби проводять активні заходи на території Російської Федерації та погіршують її можливості відправляти нафту та нафтопродукти за кордон, що своєю чергою впливає на економіку Росії та зменшує надходження до бюджету.

Експерт зазначає, що в Кремлі можуть піти на збільшення податків у деяких галузях, однак до президентських виборів в РФ цього не станеться.

"До виборів треба показати максимальний добробут, максимально красиві потьомкінські села, щоб проголосували… чекаємо березня, коли вже утримувати в такому стані економіку буде неможливо, і дуже багато речей посиплються", — вважає Несходовський.

На його думку, в Росії буде однозначно інфляція та збільшення вартості житлово-комунальних послуг, а також буде збільшення вартості ліків тощо.

"Це все відбуватиметься, бо ресурсів для того, щоб цього не відбувалося, немає. Немає виробництва, немає інвестицій, немає достатнього внутрішнього попиту. Тому прірва неминуча", — наголосив експерт.

Він також зазначив, що гроші, які були виділені на російську армію, були успішно розкрадені військовими чиновниками, генералами, всіма, хто мав до цього стосунок.

"На папері складались дуже гарні картинки: танки "Армата", ракети, які неможливо збити, малювались мультики і людям пояснювали ті великі витрати, але вони не мали потрібного ефекту… Коли виявилось, що Україна чинить ефективний опір агресору, знищує їхні танки у доволі великій кількості, виявилось, що немає тих об’ємів, про які постійно, кожний рік розповідалось, тому що їх розкрадали", — пояснив Ілля Несходовський.

Нагадаємо, 11 лютого Фокус писав про те, що у Китаї заявили, що Росія має повернути Владивосток. Китайський експерт із CCG Зічен Ван зазначив, що одержимість глави Кремля історією неконструктивна, оскільки в сучасному світі діють нинішні закони, а не закони VIII століття.