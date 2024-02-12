ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами": є руйнування (фото)

За даними командування, ЗС РФ запустили по Україні 17 ударних дронів, а також авіаційні та зенітні керовані ракети. У Харківській області зафіксовано руйнування, а в Дніпропетровській області знеструмлено населені пункти

У ніч на 12 лютого Російська Федерація атакувала Україну, застосувавши 17 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Shahed, авіаційні ракети типу Х-59 і зенітні керовані ракети С-300. Сили оборони успішно перехопили 14 дронів і одну ракету Х-59. Про це в понеділок, 12 лютого, повідомили в пресцентрі Повітряних сил ЗС України.

Військові зазначили, що протиповітряна оборона працювала на території шести областей України: Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької.

За інформацією командування, противник атакував із району Приморсько-Ахтарська (Російська Федерація) з використанням 17 БПЛА Shahed-136/131, авіаційної ракети Х-59 із тимчасово окупованої частини Запорізької області та зенітних ракет С-300 із Бєлгородської області (Російська Федерація).

"У результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей", — йдеться в повідомленні.

Обстріли міст України

Увечері 11 лютого дрони атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, повідомив про перебої з електропостачанням і водопостачанням у Павлограді та Синельниковому через атаку.

У Харкові близько одинадцятої вечора 11 лютого було зафіксовано вибухи, а пізніше повідомлялося про ракетні удари по Люботину Харківського району, імовірно із застосуванням комплексу С-300. Було зафіксовано пошкодження фасадів нежитлових будівель, повідомили в ОВА.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті. У мерії підтвердили вибухи в Харкові, проте наслідки поки не уточнювали.

Моніторинговий Telegram-канал Monitor повідомив, що до району Шепетівки на півночі Хмельницької області долетіли два "шахеди", однак про наслідки атаки не повідомлялося.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого російські окупанти завдали удару 45-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" з районів Балаклава і мис Чауда (Крим). У результаті бойової роботи знищено 40 БПЛА противника.

Нагадаємо також, унаслідок російської атаки дронів на Харків увечері 9 лютого загинуло семеро людей. Серед загиблих було троє дітей: віком 7 і 4 років, а також немовля.