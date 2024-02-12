Знищення катера "Івановець" призвело до нестандартної ситуації у Чорному морі, — ВМС (відео)

Охорона пунктів базування стала одним з основних завдань Чорноморського флоту РФ, зазначив Дмитро Плетенчук.

Уже тривалий час росіяни практично не запускають по Україні крилаті ракети з Чорного моря. Чорноморський флот РФ здебільшого займається охороною й обороною пунктів базування, а також навчальним процесом своїх моряків. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

До такої нестандартної ситуації, за його словами, призвело знищення російського катера "Івановець".

"Випадок, який стався з їхнім ракетним катером, вони кілька днів обдумували, розбирали. Після цього було призупинено навчальний процес, що, в принципі, вже є нестандартною ситуацією для Чорноморського флоту", — зауважив речник ВМС ЗСУ.

Наразі виходи ворожих кораблів здебільшого пов'язані із заходами безпеки та з переведенням суден до інших портів.

Плетенчук додав, що станом на ранок 12 лютого у Чорне море ворог вивів п’ять кораблів, з яких два — фрегати "Генерал Ессен" та "Адмірал Макаров", що можуть мати до 8 ракетних носіїв кожен.

Нагадаємо, 1 лютого 2024 року у ГУР повідомили про знищення російського військового ракетного катера "Івановець". На відео, яке розвідники надали ЗМІ, видно фінішний етап спецоперації, коли безпілотники з вибухівкою врізаються в корабель.

Від початку повномасштабного українські війська зуміли вивести з ладу 24 бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, або близько 33% флоту. Ці цифри оприлюднило Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України.