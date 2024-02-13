"Зв'язки з Путіним і Кремлем добре відомі": Стівен Кінг назвав Трампа зрадником

Письменник різко висловився на адресу 45-го президента США. За його словами, той зрадив американський спосіб життя, за який помирали солдати.

Американський письменник Стівен Кінг розкритикував колишнього президента США Дональда Трампа, звинувативши його у зв'язках із Росією. Про це він написав у соцмережі X.

Відтоді, як Трамп балотувався на посаду президента 2016 року, ФБР, спеціальний прокурор і численні комітети Конгресу США знаходили підозрілі зв'язки його соратників із представниками Кремля. Зв'язки були встановлені в межах розслідування щодо втручання Москви в американські вибори 2016 року.

В офіційному документі, у якому детально викладено висновки та результати розслідування, проведеного колишнім спецпрокурором Робертом Мюллером, повідомляється, що "доказів недостатньо для обґрунтування кримінальних звинувачень". Звіт було представлено 22 березня 2019 року.

Але вже 19 квітня видання The New York Times написало, що "Дональд Трамп і 18 його соратників мали щонайменше 140 контактів із громадянами РФ і WikiLeaks або їхніми посередниками під час передвиборчої кампанії 2016 року та зміни президента".

Олії у вогонь підлило й те, що днями під час зборів прихильників Трампа в Південній Кароліні він заявив, що "підштовхуватиме" РФ атакувати країни НАТО, які не вносять до Альянсу встановлену норму фінансування.

"Зв'язки Трампа з Росією та Путіним добре відомі. По суті Трамп — зрадник американського способу життя, за який помирали наші солдати", — написав Стівен Кінг у соцмережі X, пост набрав понад 5 млн переглядів.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін збирається вдвічі збільшити війська на кордоні Фінляндії на тлі загроз Третьої світової.

Також повідомлялося, що глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель різко висловився щодо заяв Трампа.