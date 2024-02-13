Налагодили випуск мінометів і рюкзаків РЕБ: Україна переходить на свою зброю, — ЗМІ (фото)

Російські дрони часто атакують під час евакуації поранених, тому українська компанія випустила тисячу рюкзаків РЕБ, які вже використовують українські захисники.

Усередині холодного, непоказного складу десь в Україні молоді механіки збирають міномети, власної української розробки. За словами співробітника компанії, вони виглядають крихітними, але можуть завдати значної шкоди ворогу. Про це повідомляє NPR.

З міркувань безпеки американське видання не називає місце виробництва зброї та імена співробітників підприємства.

"Ці трохи більше робимо, 120 мм, — пояснив рудобородий 31-річний Богдан. Він контролює виробництво мінометів для приватної збройової компанії Ukrainian Armor Design and Manufacturing Co.

За його словами, на лінію фронту вже було відправлено кілька сотень таких мінометів, але потрібно набагато більше.

Робітник збирає мінометні установки на українському підприємстві

"У Росії завжди було більше зброї", — пояснив він.

Гендиректор компанії Владислав Бельбас сказав, що з початку повномасштабного вторгнення виробництво мінометів і бронетехніки зросло щонайменше в 10 разів. Найбільший клієнт компанії — український уряд, який перейшов від разових закупівель на довгострокові замовлення.

Поки що підприємство працює без зовнішніх інвесторів. "Бізнес-концепція, яка в нас є на сьогодні, полягає в тому, щоб реінвестувати прибутки в розширення виробничих можливостей", — пояснив адміністратор компанії.

З 2015 року компанія розробила і виготовила два різновиди бронетехніки, за два роки також почалося виробництво мінометів усіх калібрів і боєприпасів до них.

За час повномасштабного вторгнення деякі об'єкти підприємства захопили російські війська, тому виробництво довелося переносити.

Представника компанії обурюють ті заяви, що Україна покладається виключно на іноземну військову допомогу.

"Це абсолютно, абсолютно невірна інформація", — зазначив він.

Владислав Белбас, директор Ukrainian Armor Design and Manufacturing Co.

За словами Белбаса, РФ почала нарощувати своє військове виробництво після того, як до влади 2000 року прийшов Володимир Путін. Українські компанії зробили це тільки після окупації Криму і Донбасу у 2014 році.

Незадовго до і після повномасштабного вторгнення США і низка європейських країн почали постачати Україні військову техніку. За словами представника збройової компанії, здебільшого це дуже старе обладнання і його необхідно постійно підтримувати в робочому стані.

САУ 2С22 "Богдана" 155 мм

Серед вітчизняних розробок — САУ 2С22 "Богдана" калібру 155 мм, дальністю 40 км. Юрист із Києва Євген Грушовець, який пішов у військо і допомагав координувати атаки на острів Зміїний за допомогою "Богдани", пояснив, що до цього ця установка ніколи не застосовувалася в бойових діях, але на випробуваннях вона його вразила.

"Я зрозумів, що вона дуже потужна і надійна", — пояснив він.

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна виробляє близько шести таких САУ на місяць.

РЕБ-рюкзаки

Коробки з мінометами

Сергій Скорик, директор з продажу компанії "Квертус", яка спеціалізується на системах для РЕБ і розвідки, сказав, що представники компанії щотижня бувають на лінії фронту.

Відповідальні за РЕБ у бригадах розповідають представникам компанії, що вони хочуть і який вигляд це має мати.

За його словами, дрони часто переслідують солдатів під час евакуації поранених. Тому компанія Kvertus розробляє засоби боротьби з дронами, зокрема спеціальні рюкзаки з батарейним живленням і антенами, які б блокували радіочастоти ударних БПЛА.

Ремонт військового транспорту

"Натискаєте кнопку, і він працює мінімум три години", — пояснив він.

Таких рюкзаків випустили вже близько тисячі, і бійці ЗСУ використовують їх на полі бою. Представники компанії кажуть, що вона досить прибуткова, щоб інвестувати кошти у виробництво та дослідження.

Залежність від Заходу

Робітник робить міномет

Олександра Устінова, яка очолює парламентський комітет з міжнародної підтримки, зокрема й військової допомоги, каже, що в України немає власного виробництва пороху, а виробництво вибухових речовин залежить від цього.

"У нас є власне виробництво стволів за стандартами НАТО, але немає стволів для широко використовуваних гаубиць, що надійшли зі США", — додала вона.

Устинова також каже, що зараз ведуться переговори з партнерами про локалізацію виробництва озброєнь, що буде дешевше і швидше, ніж чекати іноземної допомоги.

Зараз же солдатам доводиться нормувати боєприпаси на полі бою.

"Те, що ми робимо зараз, — використовуємо більше дронів замість артилерії, тому що у нас недостатньо боєприпасів", — пояснила вона, додавши, що, на жаль, Росія велика і може виробляти більше.

Нагадаємо, що в Новомихайлівці снайпери із загороджувальних загонів гнали вперед найневдачливішу бригаду ЗС РФ, яка в підсумку захопила кілька кварталів.

Також повідомлялося про те, як розшукують ухильників. За словами першого заступника Нацполіції Максима Цуцкірідзе, кримінальні провадження щодо ухильників заводять з ініціативи територіальних центрів комплектування. Надалі, коли надходять списки осіб, поліціянти розпочинають розшук.