Працюють у п'ять змін: Nammo організувала цілодобове виробництво 155-мм снарядів

Необхідних обсягів виробництва боєприпасів можна досягти, збільшивши кількість виробничих ліній, зазначає керівництво компанії. Наразі — це своєрідне "пляшкове горлечко" всього процесу.

Норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo організував на своїх підприємствах виробництво 155-мм снарядів у п'ять змін, що означає практично цілодобову роботу заводів. Основна причина істотного нарощування темпів виробництва — підтримка України. Про це 13 лютого повідомила в соцмережах співробітниця аналітичного центру Фінського інституту міжнародних відносин у Гельсінкі Мінна Аландер.

Аналогічно вчинило й керівництво французької компанії Eurenco в Карлскозі, де також збільшили темпи виробництва боєприпасів.

Водночас, зазначає Аландер, навіть за таких темпів потужностей боєприпасів усе одно не вистачає. І хоча виробництво на підприємстві Nammo подвоїлося з 2022 року, для досягнення потрібних обсягів потрібно кілька років.

Незважаючи на складнощі, з якими стикаються виробники, керівництво європейського підприємства в Карлскозі сподівається на розширення виробництва. Зокрема, розглядається варіант збільшення цехів і складальних ліній, кількість яких, наразі, є своєрідним "пляшковим горлечком".

"У Nammo є план розширення, але поки що ми не забезпечені фінансами для його реалізації", — каже віцепрезидент компанії Бйорн Андерссон.

Крім того, потрібно вирішити питання збільшення постачання на підприємства порохів.

"Практично на всіх виробничих лініях Eurenco ми працюємо в п'ять змін. Усі працюють на повну потужність. Вузькі місця стають дуже очевидними не тільки у виробництві, а й у зворотному ланцюжку постачаннь. У багатьох місцях справи йдуть досить туго. У нашому світі ми не звикли працювати так, як зараз", — зізнався гендиректор Eurenco Даніель Ріден.

Раніше повідомлялося, що ЄС не передасть Україні обіцяний 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. У зв'язку з цим глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав виробників снарядів не постачати вироби нікому, крім Києва.