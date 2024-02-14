У США рішення щодо застосування ядерної війни приймає президент за погодженням з міністром оборони і головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил. Заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Михайло Попов вважає, що ядерний щит країни дав тріщину.

Заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Михайло Попов заявив, що питання щодо ризиків "випадкової" ядерної війни для американського суспільства звучить "ще голосніше й актуальніше". Про це він повідомив в інтерв'ю "Известиям".

"Сьогодні, через 50 років, це питання звучить ще голосніше й актуальніше", — сказав Михайло Попов.

З його слів, особливо це спостерігається після опублікованого звіту спеціального прокурора Роберта Хера, якого призначили для розслідування справи про секретні документи, які нібито президент США Джо Байден та його оточення винесли з Білого дому. Попов наголосив, що прокурор охарактеризував Байдена як "літню людину з проблемами пам'яті, якій в багатьох випадках важко згадати основні факти й деталі".

"І ця людина — єдина особа, яка може наказати про застосування ядерної зброї", — заявив заступник секретаря Радбезу Росії.

Він переконаний, що нібито в "непростій і нервовій внутрішньополітичній обстановці" США зросла ціна управлінської помилки, допущеної керівниками країни, в результаті "до світової катастрофи недалеко".

Михайло Попов розповів, що в США рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалює президент за погодженням з міністром оборони та головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил. Цей порядок діє цілодобово і безперервно. Проте наразі міністра оборони нібито на місці немає, та ніхто не знає, де він перебуває та хто його заміняє. Ядерний щит США нібито дав тріщину, додав він.

13 лютого віцепрезидентка Європарламенту і провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі заявила, що Європі потрібно перестати покладатися на ядерний захист США та створити власну зброю.

В інституті вивчення війни у звіті за 7 лютого розповіли, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожував ядерною зброєю. Аналітики вважають, що це може бути частково спрямовано на те, аби стримати надання допомоги від Заходу Україні.