Європі потрібен мінімум рік, щоб виконати замовлення на артилерійські снаряди для України

Існує варіант закуповувати 155-мм снаряди в третіх країн, зазначає канцлер Міноборони Естонії Кусті Салм. Однак через відносини з Росією вони неохоче йдуть на такі угоди.

Європейські виробники боєприпасів нарощують виробництво, проте замовлення щодо снарядів для України, як і раніше, виконуються протягом року й довше. Про це розповів канцлер Міноборони Естонії Кусті Салм, передає Defense One.

"Якщо ми укладемо контракт сьогодні, то на постачання 155-міліметрових снарядів піде від 12 до 18 місяців. Через рік ми отримаємо те, що замовили сьогодні", — заявив він.

В умовах дефіциту 155-мм артилерійських боєприпасів Європейський Союз, звичайно, може закуповувати їх за межами ЄС, наприклад, у Пакистані, Індії та Південній Кореї, продовжив Салм. Однак робити це складно, оскільки існують перешкоди в плані готовності третіх країн продавати такі боєприпаси.

"Я припускаю, що багато чого з цього пов'язано з міжнародними відносинами з Росією", — сказав естонський канцлер.

Насамкінець він підкреслив, що одна з головних проблем у насиченні української армії 155-мм боєприпасами — це недостатнє фінансування. Середня вартість 155-мм снаряда становить близько 5000 доларів. Американський фугасний снаряд M795, найпростіший тип 155-мм снаряда, коштує близько 3000 доларів, за словами представника армії.

"Спільний знаменник усіх рішень — більше грошей. Грошей для України має бути більше", — підсумував Салм.

Нагадаємо, шведське управління оборонної техніки 14 січня оголосило про підписання контракту з компанією Nammo, що передбачає збільшення виробництва та постачання артилерійських боєприпасів для України калібру 155-мм. Крім розширення виробництва, планують і скоротити терміни постачання продукції.