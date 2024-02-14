Адаптували "Бастіон": РФ випробувала нову ракетну зброю в Україні, — розвідка Британії

На думку військових, якщо застосування ЗМ22 "Циркон" офіційно підтвердиться — це стане "серйозним викликом" для української ППО, оскільки швидкість ракети становить понад 11000 кілометрів на годину.

Збройні сили Російської Федерації вперше застосували гіперзвукову ракету "Циркон" під час обстрілу 7 лютого. Для її запуску окупанти могли адаптувати мобільний варіант комплексу К-300 "Бастіон-П". Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 14 лютого.

Відповідно до аналізу Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз, РФ застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час обстрілів мирних міст України 7 лютого. Зокрема, на відео уламків було видно фрагменти двигуна і механізмів керування зі специфічними маркуваннями, які "характері для ракети 3M22 "Циркон".

У бртанській розвідці наголосили, що відсутність в Чорному морі суден, які могли б перевозити ракети, викликає занепокоєння щодо методу запуску. Ймовірно, для цього росіяни могли адаптувати мобільний варіант комплексу К-300 "Бастіон-П". Якщо його застосування підтвердять, це стане "серйозним викликом" для української системи протиповітряної оборони через їхню швидкість і маневреність. Зокрема, "Циркон" рухається зі швидкістю 9 Махів (близько 11025 км/год) на ефективну дальність стрільби до 1000 км.

"Імовірно, росіяни випробовують нову діючу систему зброї в умовах живого конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості", — вважають у Британії.

К-300 "Бастіон-П": що відомо

Ракетна система берегової оборони "Бастіон" призначена для ураження надводних кораблів різних класів. Комплекс використовує надзвукову ракету П-800 "Онікс" середнього радіусу дії.

Гіперзвукова ракета "Циркон": що відомо

Протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Вона призначена для ураження надводних кораблів, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Ракета "Циркон"

Нагадаємо, 13 лютого представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що ЗС РФ атакували гіперзвуковою ракетою "Циркон" Київ. З його слів, ворог надалі залучатиме різноманітні засоби та намагатиметься атакувати мирні міста ракетами, що летять за балістичною траєкторією.

Під час атаки 7 лютого уламки ракети "Циркон" могли впасти в Дніпропетровському районі столиці. В результаті чого біля опор лінії електропередач (ЛЕП) утворилася вирва. Крім цього, ворожа ракети пошкодила підземну високовольтну лінію.