Десять відсотків від усіх біженців: скільки українських чоловіків зараз перебувають у ЄС, — ЗМІ

За даними журналістів, найпоширенішим способом ухилення від мобілізації є отримання фальшивих медичних висновків за хабар.

Чоловіки призовного віку становлять близько десяти відсотків від усіх українських біженців у Європі. Про це йдеться у випуску італійської газети Corriere della Sera від 14 лютого.

Повідомляється, що прикордонна служба щодня інформує про спроби незаконного перетину кордону. Як зазначають журналісти, деякі чоловіки перепливали холодні річки і ховалися в транспорті з подвійним дном.

При цьому найпоширенішим способом ухилення від служби є отримання медичних висновків корупційним шляхом. У такий спосіб чоловіки стають володарями документів про приналежність до категорії осіб, для яких передбачено відстрочку від служби.

За оцінками ЗМІ, наразі за кордоном можуть перебувати близько 650 000 українських чоловіків призовного віку. Автори публікації підкреслили, що це приблизно десять відсотків від усіх українських біженців у Європі.

Стаття Corriere della Sera про ухилення від мобілізації Фото: Corriere della Sera

Нагадаємо, 14 лютого в ДПСУ повідомили, що в Карпатах знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією. Прикордонники зазначили, що в горах зійшла лавина, що ускладнило пошукову операцію.

Раніше, 8 лютого, у ДПСУ заявили, що група з 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину на мікроавтобусах. Це рекордна за кількістю група порушників, затримана під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.