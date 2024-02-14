"Сирський шукатиме слабкі місця Росії": військовий стратег прогнозує новий наступ ЗС РФ

Окупанти неминуче підуть у новий наступ, а Україна 2024 рік здебільшого присвятить стратегічній обороні з метою відновлення сил, вважає генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян.

Президент РФ Володимир Путін може скористатися моментом військової нестабільності в Україні. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський шукатиме російські слабкі місця, які можна було би використати українським силам. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці та військовий стратег Мік Раян.

"Путін дійсно може скористатися моментом поєднання військової та політичної нестабільності в Україні, хоча таку можливість легко переоцінити, адже ваша країна не раз демонструвала надзвичайну стійкість і єдність. Втім, дефіцит артилерійських боєприпасів — це надзвичайно важлива проблема на цей момент. По-друге — нестача людей. Враховуючи усі чинники, гадаю, що майже неминуче ми побачимо більший російський наступ протягом наступних декількох місяців", — прогнозує він.

Мік Раян додав, що Росія не так дбає про своїх людей, як Україна, тому слід очікувати, що росіян і далі кидатимуть у "м’ясорубку", а це означатиме захоплення територій і водночас шкоду іміджу уряду України перед народом і міжнародною спільнотою.

Військовий стратег вважає, що РФ і далі зосередить свою увагу на захопленні Донецької і Луганської областей і волітиме контролювати нові позиції та просунутися до ділянок, які легше захищати.

Військовий стратег Мік Раян

"Гадаю, що 2024 рік буде здебільшого присвячений стратегічній обороні ЗСУ з метою відновлення сил. Українська армія значно виросла, але також зазнала серйозних втрат за два роки, тому потребує відновлення. Мобілізація матиме вирішальне значення для цього. Також необхідне переозброєння, а для цього — величезні поставки боєприпасів, які, сподіваюся, стануться після схвалення американцями законопроєкту, що включає пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, і що знову перебуває на розгляді в Конгресі", — каже Мін Раян.

Він вважає, що є низка оперативних проблем, які Сили оборони мають вирішити, і які поки не вдалося розв’язати ані їм, ані росіянам:

Інтеграція старих і нових технологій;

масові операції VS розосередження сил: сучасні Збройні сили повинні вміти діяти як розосереджено, так і спільно. І при цьому звести до мінімуму можливість їхнього виявлення противником;

зменшення вартості засобів захисту від ракет і безпілотників: необхідна розробка різноманітних недорогих систем знищення;

правильний баланс між далекобійними ударами та ближніми боями;

наближення до ворога: Україні та Заходу варто розробити концепцію, як проривати оборону росіян.

"Цього року на ЗСУ чекає багато роботи. Та це не означає, що українські війська мають відмовитися від складних, витончених ударів по противнику, що значно "виросли" за рівнем за останні два роки. Мова про морські безпілотники, БпЛА дальнього радіусу дії та далекобійні ракети. Ці удари досить потужні і явно спрямовані на зниження доходів Росії від експорту енергоносіїв, що є досить розумною стратегією", — говорить Раян.

Щодо стратегії, яку обере головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, то він впевнений, що той шукатиме слабкі місця у росіян.

"Надзвичайно важливо визначити, де слабке місце Росії. І я думаю, це те, що генерал Сирський робив останні кілька років. Тож Сирський шукатиме російські слабкі місця чи прогалини, які можна було би використати чи перевірити, застосувавши українські сили. Думаю, що він намагатиметься зробити щось подібне, скоріш за все, на початку 2025 року. Та він не прагне боїв, подібних до тих, що були на півдні під час контрнаступу", — зауважив експерт.

Нагадаємо, що 14 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Авдіївці Донецької області тривають вуличні бої, проте ситуація в місті залишається контрольованою.

Раніше повідомлялося, що вночі 14 лютого Сили Оборони спалили колону техніки РФ біля Авдіївки, яка їхала на підкріплення.