РФ вводить повне "бананове ембарго" для Еквадору через передачу зброї Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, після повідомлень про непряме постачання зброї Києву співробітники Россільгоспнагляду повідомили, що в еквадорській продукції знайшли небезпечного шкідника — муху-горбатку.

Російська влада вирішила розширити так зване "бананове ембарго" для всіх великих постачальників з Еквадору. Представники Россільгоспнагляду вимагатимуть від Кіто припинити сертифікацію, що дозволяє експорт продукції у РФ. Про це повідомляє The Moscow Times.

Загальний список поповнили ще 13 компаній. Російським імпортерам відомо про вимогу регулятора.

"Після розширення в списку тих, хто не може імпортувати банани в Росію, буде 18 компаній — усі найбільші постачальники бананів з Еквадору", — зазначили джерела журналістів, назвавши становище, яке склалося, по суті, торговим ембарго.

Банани у РФ теж зростуть у ціні, ембарго природним чином спровокує стрибок цін, пояснили представники російської компанії-імпортера. Приблизно 90% усіх бананів на російському ринку завозять саме з Еквадору, зазначив лектор РЕУ Дмитро Зав'ялов.

Усе почалося після того, як влада Еквадору погодилася на передачу Сполученим Штатам старої радянської зброї — після ремонту та модернізації техніка може піти Україні. РФ надіслала претензії, пославшись, що це нібито не передбачено контрактом. Але президент країни Даніель Нобоа назвав техніку "металоломом", а після її списання згоди РФ на передачу третій стороні не передбачається.

Через деякий час співробітники Россільгоспнагляду повідомили, що в еквадорській продукції знайшли небезпечного шкідника — муху-горбатку. Потім, на початку лютого, від міністерства сільського господарства Еквадору зажадали призупинити сертифікацію.

Нагадаємо, що Еквадор повертає Києву ЗРК "Оса" і зенітні кулемети ЗУ-23-2, закуплені в 90-х роках.

Також повідомлялося, що Еквадор поставить Києву старі вертольоти Мі-17. Замість неробочих радянських машин армія Еквадору отримає від Вашингтона вертольоти UH-60A/L Black Hawk.