Росіяни готують аеродроми до масованих ударів НАТО та України, — ЗМІ

Російські військові експерти зазначають, що є явні ознаки того, що країни Північноатлантичного Альянсу "промацують" можливості агресора і скупчують війська на кордоні з РФ.

Міністерство оборони Росії провело перевірку військових аеродромів "на стійкість до масованих ударів". Про це пише російська газета "Известия".

У рамках навчань спецпідрозділи російської армії тренувалися з відновлення злітно-посадкових смуг і місць стоянки літаків. Навчання проходили в кількох регіонах, включно із західним і південним стратегічними напрямками. У них брали участь інженерно-саперні підрозділи, які виконували завдання з ремонту та зміцнення інфраструктури, необхідної для захисту літаків від пошкоджень.

Російський військовий експерт Василь Дандикін заявив виданню, що є явні ознаки того, що "йде промацування можливостей Росії": розвідка і розгортаються війська, а також Польща нарощує армію до 300 тис. осіб.

"Ми повинні враховувати й те, що біля наших кордонів просто зараз проходять маневри НАТО за участю 90 тис. осіб, великої кількості кораблів і літаків. Вони й в Арктиці активізувалися. А там теж наші аеродроми — ми їх розгортаємо, відновлюємо, приходимо туди, звідки раніше йшли. Тому ми маємо бути готові до всього. Недруги кажуть, що вони все це роблять "для відбиття агресії Росії", але насправді мається на увазі інше", — заявив російський експерт.

Інший російський військовий експерт Олексій Леонков наголосив, що аеродромні служби мають регулярно тренуватися у відновленні та гарантуванні безпеки військових об'єктів, аналогічно тренуванням морських сил із забезпечення живучості кораблів. На його думку, у світлі війни з Україною і потенційної загрози з боку НАТО, аеродроми можуть стати об'єктами нападу. Леонков зазначив, що атаки безпілотниками на російські аеродроми стали регулярними після початку війни з Україною, і Росії слід підготуватися до можливих атак з боку противника.

"Раптом у майбутньому ми з НАТО зіткнемося? Вони намагатимуться знищити аеродроми першим же ударом. Тому у ПКС є запасні аеродроми, аеродроми підскоку. Усе це господарство має утримуватися в справному вигляді", — заявив Леонков.

Нагадаємо, стало відомо, що внаслідок ракетного удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму в середу, 31 січня, уражено командний пункт російських окупантів.

У вівторок, 13 лютого, в тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Саки" в селі Новофедорівка сталася пожежа. Неподалік від місця пожежі розташована стоянка військової техніки та майданчик радіолокаційної станції (РЛС).