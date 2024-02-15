Оборона Авдіївки може стати настільки ж дорогою, як втрата людей у Бахмуті, — FT

На думку видання, замість того, щоб відступити з Авдіївки, де солдати вже обмежують боєприпаси на тлі нестачі постачання, посилюваної нездатністю США домовитися про нову допомогу, головком Олександр Сирський направив туди підкріплення.

Наближення російських військ до міста Авдіївка на Донеччині стає випробуванням для нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та армії України, яка стикається з дефіцитом боєприпасів і персоналу в умовах ослаблення підтримки з боку Заходу. Про це в четвер, 15 лютого, пише британська газета Financial Times.

Бої за це промислове місто, розташоване за 20 кілометрів на північ від окупованого Росією Донецька, тривають із жовтня минулого року, але загострення конфлікту відбулося нещодавно: минулого тижня російські війська прорвали оборону України на півночі та півдні Авдіївки, зазначає видання.

"Замість того, щоб відступити з Авдіївки, де солдати вже обмежують кількість боєприпасів на тлі нестачі постачання, посилюваної нездатністю США домовитися про нову допомогу, новий київський головнокомандувач генерал Олександр Сирський направив до східноукраїнського міста підкріплення", — ідеться в матеріалі FT.

Журналісти зазначають, що Україна переходить на оборонну стратегію, при цьому "метою нашої операції є виснажити противника, завдати йому максимальних втрат", — заявив Сирський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Президент України Володимир Зеленський також обіцяв приділити Авдіївці "максимальну увагу і підтримку".

"Під час дев'ятимісячного наступу Росія втратила до 30 000 осіб, багато з яких були бійцями приватної військової компанії "Вагнер" покійного воєначальника Євгена Пригожина, яка згодом зчинила заколот проти Москви. Сприятливе співвідношення втрат, яке спочатку мала Україна, у міру просування вперед звужувалося. Вона втратила багато досвідчених солдатів, що, на думку американських чиновників, підірвало її літній контрнаступ. Захист Авдіївки може виявитися настільки ж дорогим у той час, коли українська армія потребує поповнення своїх лав завдяки масовій мобілізації", — йдеться в статті.

Британські журналісти припускають, що розгортання українських підкріплень в Авдіївці може стати провісником відступу, але у Зеленського і Сирського є "раціональні причини" спробувати утримати місто. Це дало б можливість глибше підготувати оборонні позиції і стало б потужним символом здатності України протистояти російським військам.

"У жовтні і, ймовірно, у грудні та на початку січня, можна було сказати, що Україна завдає значних втрат російським атакувальникам", — зазначає військовий аналітик Генрі Шлоттман на платформі Substack. "Тепер цей аргумент стає дедалі складніше підтвердити".

Україні буде ще складніше утримувати місто Авдіївка через дефіцит артилерійських боєприпасів західного походження. Деякі підрозділи вже змушені були різко скоротити вогневу міць. Російська тактика в міській війні часто включає руйнування будівель за допомогою артилерії, щоб позбавити українських захисників укриттів перед посиланням легких штурмових загонів. Без адекватного постачання боєприпасами українці не можуть ефективно відповісти на артилерійські атаки з боку російських позицій, пише видання.

До прибуття додаткових українських військ у вихідні дні, здавалося, що відступ з Авдіївки був цілком імовірним. Розвідувальна група Frontelligence Insight, що має широкі зв'язки з українськими військовими, заявила, що питання не полягає в тому "якщо", а в тому "коли" відбудеться падіння Авдіївки.

"Ситуація в Авдіївці погіршилася для українських сил, які послідовно витісняються із захищених житлових районів в умовах недостатньо ефективної боротьби з російською артилерією", — повідомила Frontelligence минулого місяця.

Центр оборонних стратегій, аналітичний центр у Києві, попередив, що Росія наближається до захоплення міста, і що українські сили стикаються зі "збільшеною загрозою оточення".

Генерал Олександр Тарнавський, командувач силами України на південному сході країни, заявив у суботу, що Росія зосередила свою вогневу міць на Авдіївці з метою захоплення шляхів постачання України на північній околиці міста. За словами Тарнавського, за останні 24 години російські війська завдали по Авдіївці 17 авіаударів, 57 штурмових операцій і 599 артилерійських ударів. У цьому районі також розмістилися спецпідрозділи та елітні штурмові підрозділи Росії.

Втрата Авдіївки стане перемогою Путіна — FT

На думку FT, втрата Авдіївки стане для російського лідера Володимира Путіна найзначнішою воєнною перемогою відтоді, як було захоплено Бахмут, особливо напередодні президентських виборів, запланованих на 15-17 березня в Росії.

"Авдіївка — це ворота в сусідній Донецьк, місто, окуповане російськими військами та їхніми прихильниками з 2014 року. Місто було добре укріплене українськими військами, а його занедбаний вугільний і хімічний завод являв собою грізну оборонну позицію. Але наступ російських військ зі сходу, півдня і півночі зробив місто менш стійким. Втрата Авдіївки створить труднощі для України в плані повернення контролю над Донецьком, найбільшим містом на окупованому Донбасі, і позбавить українську артилерію можливості завдавати ударів по комунікаціях міста", — вказує видання.

Шлоттман попереджає, що розгортання додаткових українських військ може стати провісником відступу з Авдіївки, але у Зеленського і Сирського є "раціональні причини" для спроби утримання її. Це дало б час для зміцнення оборонних позицій далі на захід. І це стало б потужним символом здатності України протистояти російським військам, що підняло б бойовий дух.

"Питання для українського лідера і його вищого командування полягає в тому, якою ціною. Їм доведеться знайти "хитрий" баланс між збереженням сили та нанесенням противнику більшої шкоди, ніж вони самі, захищаючи суверенну територію, сказав Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України, виступаючи в особистій якості", — пишуть журналісти.

Авдіївка — випробування для Сирського

На думку генерала-майора у відставці та військового стратега Міка Раяна, битва за Авдіївку стане перевіркою спроможності Сирського подолати "розрив між бажаними політичними результатами президента і військовими ресурсами України, що зменшуються".

"Як і Бахмут, президент, схоже, не хоче здавати Авдіївку, навіть якщо військова ситуація вказує на те, що відведення військ зараз може бути найкращим варіантом для збереження бійців, що залишилися. Не віддати територію і зберегти бойові сили в нинішніх умовах буде дуже складно", — заявив Раян.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що станом на 14 лютого російські сили контролювали щонайменше 15,4% Авдіївки.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що російські окупанти знову просунулися на півночі та півдні Авдіївки Донецької області. На півдні основне завдання противника — оточити опорний пункт "Зеніт", а на півночі — максимально продавити Сили оборони.