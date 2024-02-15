Спалахнуло та задиміло: РФ поскаржиться Радбезу ООН на вибухи в Бєлгороді (відео)
На другому році російсько-української війни РФ вирішила потурбуватися про мирних жителів Бєлгорода, які страждають від бойових дій.
Росія планує звернутися до міжнародних організацій щодо вибухів у Бєлгороді, які сталися вдень 15 лютого. Серед іншого, можуть скликати засідання Ради безпеки ООН. Про російську реакцію на надзвичайну подію йдеться в заяві речниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій у Telegram-каналі.
Захарова заявила, що в Бєлгороді начебто стався "терористичний акт", унаслідок якого загинули мирні росіяни. На її думку, до подій причетний "київський режим", щодо дій якого Росія звернеться до Радбезу.
Зазначимо, голова МЗС України Дмитро Кулеба не відреагував на заяву речниці російського дипломатичного відомства: відповідних дописів немає в стрічці соцмережі X (Twitter). Також не відшукалися коментарі радник голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Обстріл Бєлгорода — деталі подій 15 лютого
Удень 15 лютого росЗМІ повідомили про вибухи, які чули жителі міста Бєлгород у РФ. На фото й відео з місця подій можна побачити пошкоджені автомобілі та фасади будівель. Один із уламків снарядів міг упасти на будівлю ТЦ "Магніт", розташованого на вулиці Плєханова в Бєлгороді. Крім обласного центру, є пошкодження в селі Шагарівка — постраждали два будинки й автомобіль. РосЗМІ повідомляли, що під ударом також опинилося місто Губкін, у якому розташована нафтобаза.
Відстань від Шагарівки до українського кордону — близько 23 км, від магазину в Бєлгороді — близько 30 км, від Губкіна — 130 км.
У Міноборони РФ заявили, що стався обстріл із українського боку кордону: начебто летіли реактивні ракети RM-70 Vampire (дальність стрільби — до 20 км), до того ж їх усі знищили російські сили ППО. Згідно з повідомленням губернатора В'ячеслава Гладкова, загинуло п'ятеро людей, поранено — 18. За його словами, сили ППО збили 14 повітряних цілей.
Зазначимо, у ніч на 15 лютого було гучно в Курській області РФ: вибухало на нафтобазі. Водночас на порталі "Слово і діло" підсумували кількість атак дронів на російські цілі з нафтогазопереробного комплексу. Серед іншого з'ясували, що найбільша активність українських безпілотників сталася в грудні-січні.