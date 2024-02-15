Спалахнуло та задиміло: РФ поскаржиться Радбезу ООН на вибухи в Бєлгороді (відео)

На другому році російсько-української війни РФ вирішила потурбуватися про мирних жителів Бєлгорода, які страждають від бойових дій.

Росія планує звернутися до міжнародних організацій щодо вибухів у Бєлгороді, які сталися вдень 15 лютого. Серед іншого, можуть скликати засідання Ради безпеки ООН. Про російську реакцію на надзвичайну подію йдеться в заяві речниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій у Telegram-каналі.

Захарова заявила, що в Бєлгороді начебто стався "терористичний акт", унаслідок якого загинули мирні росіяни. На її думку, до подій причетний "київський режим", щодо дій якого Росія звернеться до Радбезу.

Марія Захарова про події в Бєлгороді Фото: Скриншот

Зазначимо, голова МЗС України Дмитро Кулеба не відреагував на заяву речниці російського дипломатичного відомства: відповідних дописів немає в стрічці соцмережі X (Twitter). Також не відшукалися коментарі радник голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Обстріл Бєлгорода — деталі подій 15 лютого

Удень 15 лютого росЗМІ повідомили про вибухи, які чули жителі міста Бєлгород у РФ. На фото й відео з місця подій можна побачити пошкоджені автомобілі та фасади будівель. Один із уламків снарядів міг упасти на будівлю ТЦ "Магніт", розташованого на вулиці Плєханова в Бєлгороді. Крім обласного центру, є пошкодження в селі Шагарівка — постраждали два будинки й автомобіль. РосЗМІ повідомляли, що під ударом також опинилося місто Губкін, у якому розташована нафтобаза.

Відстань від Шагарівки до українського кордону — близько 23 км, від магазину в Бєлгороді — близько 30 км, від Губкіна — 130 км.

Події в Бєлгороді — карта можливих ударів Фото: Google Maps

У Міноборони РФ заявили, що стався обстріл із українського боку кордону: начебто летіли реактивні ракети RM-70 Vampire (дальність стрільби — до 20 км), до того ж їх усі знищили російські сили ППО. Згідно з повідомленням губернатора В'ячеслава Гладкова, загинуло п'ятеро людей, поранено — 18. За його словами, сили ППО збили 14 повітряних цілей.

Зазначимо, у ніч на 15 лютого було гучно в Курській області РФ: вибухало на нафтобазі. Водночас на порталі "Слово і діло" підсумували кількість атак дронів на російські цілі з нафтогазопереробного комплексу. Серед іншого з'ясували, що найбільша активність українських безпілотників сталася в грудні-січні.