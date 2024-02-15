У критичний момент: через рік Україна почала застосовувати бомби GLSDB, — Forbes (відео)

За словами журналістів, на тлі зволікань із подальшою допомогою Києву пощастило, що адміністрація президента США ще рік тому заплатила Boeing і Saab за постачання GLSDB для ЗСУ.

Українські бомби малого діаметра GLSDB почали застосовувати на полі бою, коли бригади ЗСУ відчувають дефіцит артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє Forbes.

Високоточні системи вагою 270 кг і дальністю 140 км можуть частково відшкодувати гостру нестачу боєприпасів калібру 155 мм.

Перші докази застосування GLSDB з'явилися в середу, 14 лютого. Російські військові опублікували фрагменти ракети, судячи з усього, з характерною хвостовою частиною GLSDB.

Росіяни заявили, що уламки зібрали після удару у вівторок біля Кремінної. Цілком можливо, удар завдавали по парі російських ракетних установок на схід від Житлівки, розташованої в Луганській області. Український дрон зняв, як вибухнули російські пускові установки "Град".

Удар GLSDB по установках "Град"

Уламки GLSDB

Якщо під час удару в Житлівці дійсно залучили GLSDB, це міг бути цікавий вибір. Житлівка розташована всього за кілька кілометрів від лінії фронту біля Кремінної: звідси питання: навіщо витрачати боєприпаси дальністю 140 км на відносно неглибокий удар?

Можливо, пускова установка GLSDB просто опинилася в потрібному місці в потрібний час для удару по групі російських пусковим установкам. Можливо, у бригади ствольної артилерії ЗСУ було так мало снарядів, що дійсно мало сенс витрачати порівняно дорогу GLSDB.

Контракт на постачання GLSDB для ЗСУ

Журналісти зазначають, що на тлі зволікань із подальшою допомогою Києву ще пощастило, що ще рік тому адміністрація президента США Джо Байдена заплатила американській компанії Boeing та її партнеру шведській Saab за постачання GLSDB для ЗСУ.

Контракт на постачання GLSDB оцінюється в 33 млн доларів. Одна бомба GBU-39, прикріплена до ракетного двигуна M26 — коштує понад 40 000.

Україна може отримати сотні GLSDB. Ці боєприпаси, судячи з усього, запускаються зі спеціальних контейнерів, які можуть перевозити на будь-якій вантажівці. Хоча, за даними Saab, гусенична М270 або колісна РСЗВ HIMARS також сумісні з GLSDB.

500-600 високоточних систем не замінять щоденні удари 5000-6000 боєприпасів калібру 155 мм. Зараз ЗСУ можуть використовувати тільки по 2000 снарядів на день.

Велика частина 155 мм некерована і порівняно невеликої дальності, тоді як дальність GLSDB з GPS-наведенням у шість разів більша, до того ж вони у вісім разів важчі.

Водночас ствольній артилерії може відводитися вирішальне значення, коли вона націлена на сили противника, що збираються за кілька годин до атаки. Залп із кількох десятків снарядів може вивести з ладу техніку і знищити піхоту на тисячах квадратних метрів.

GLSDB, навпаки, ефективні під час точкових ударів по цілях глибоко за лінією фронту: складах постачання, ешелонах із боєприпасами, командних бункерах, радарах ППО.

Тобто артилерія щодня знищує бойові сили на великій території поблизу лінії фронту, а GLSDB — призначені для точкових рейдів.

Можливо, ЗСУ запустили кілька своїх GLSDB по російських ракетних установках за кілька кілометрів від передової. Але не варто чекати великої кількості ударів бомбами малої дальності. Вони не для цього і не вирішують гострої проблеми боєприпасів 155 мм.

Нагадаємо, що РФ вводить "бананове ембарго" проти Еквадору через передачу зброї Україні.

Також повідомлялося, що експерт назвав головні переваги бомб GLSDB. Їхня точність — до 70 см.