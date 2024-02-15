"Складають" одразу кілька будинків: бійці ГУР показали, як рятуються від КАБів РФ в Авдіївці (відео)

Українські військові змушені шукати сховища в місті, щоб врятуватися від авіабомб та паралельно вести бої з піхотою ворога.

Російські окупанти вщент руйнують місто Авдіївка на Донеччині, стираючи його з лиця землі керованими авіабомбами. Один КАБ може зруйнувати кілька будинків, а бійцям Сил оборони доводиться складно під такими обстрілами. Про це розповів командир підрозділу ГУР "Химера" Олександр Капшин, "Каппа".

"Авдіївка. КАБи. Це коли ти сидиш у підвалі роз***аного в хлам будинку. Можна дуже добре почути коли залітає ворожа СУшка. В цей момент відчуваєш тільки одне: "все, що мені таке дороге може за мить щезнути", бо зараз буде пуск. Гул від КАБу йде такий сильний, що здається ніби на тебе падає сам літак. Від цього звуку тріщить все довкола, — розповідає боєць.

Він додав, що після удару авіабомби в Авдіївці можуть "скластися" декілька будинків.

"Коли ця з**па прилітає, навколо може впасти декілька домів. Вона настільки страшна, що не залишає після себе майже нічого живого. Це я розказав про приліт одного КАБу. А буває їх набагато більше. А ще треба при цьому відбивати по 50 п**орських штурмів за ранок. Кожен з наших пацанів в Авдосі — це титан", — підкреслив "Каппа".

Нагадаємо, що 15 лютого бійці ЗСУ в Авдіївці розповіли, що сили ворога в Авдіївці в 10 разів переважають Сили оборони. Українським захисникам важко закріплятися на нових позиціях, оскільки все знищено артилерією.

Раніше повідомлялося, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що станом на 14 лютого ЗС РФ контролювали щонайменше 15,4% Авдіївки.