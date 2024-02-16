Через "не можу": українські бійці продовжують оборону Авдіївки, — 110 ОМБр

За словами військових, російські окупанти кидають на Авдіївський напрямок колосальну кількість особового складу, бронетехніки та авіації.

Станом на п'ятницю, 16 лютого, українські бійці зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка продовжують оборону Авдіївки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади у Facebook.

"Авдіївка! Вогонь запеклих не палить. 110 бригада тримає це місто 2 роки повномасштабного вторгнення. Стійко, мужньо, героїчно! Без нарікань! Стиснувши зуби! Через "не можу"!" — написали військові.

Бійці повідомили, що наразі противник кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації.

"Проти нас — понад 12 окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці, в нелюдських умовах, під похвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційними бомбардуваннями виконують поставлені завдання", — додали військові 110 ОМБр.

При цьому українські захисники підкреслили, що 110 бригада продовжить на своїх плечах нести оборону міста.

Пост 110 ОМБр

Нагадаємо, що нині тривають жорстокі бої за Авдіївку Донецької області. Російські окупанти роблять постійні спроби атакувати та захопити місто.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці. Він заявив, що ситуація складна, але контрольована. Відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.