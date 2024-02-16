"Випадки отруєння зростають": ЗС РФ атакували фосфорними снарядами Авдіївку, — 3 ОШБр (відео)

Окупанти запалили фосфорними зарядами цистерни з мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі. При горінні ця отруйна речовина має тяжкі наслідки для здоров'я та життя бійців, розповів командир 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр з позивним "Вар".

Збройні сили Російської Федерації обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод за допомогою авіаційних бом, артилерії та РСЗВ. Ворог проводить безперервні штурми піхотою та на броньованій техніці. Про це повідомили в пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ в Telegram.

"Авдіївка. Коксохімічний завод. По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника", — йдеться у повідомленні.

Російські військові застосовують фосфорні снаряди, від яких загоряються цистерни з мазутом. У результаті отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

Українські бійці показали, як наразі виглядає Авдіївка. Військові продовжують протистояти ворогу, ведуть оборону та завдають ЗС РФ рекордних втрат.

Командир 2-го механізованого батальйону з позивним "Вар" зауважив, що окупанти запалили цистерни з мазутом, що зберігалися на коксохімічному заводі.

"Попри відбивання танкових атак, важкі бої з переважаючими силами противника, сотні КАБів на день, пакети градів, FPV, скиди — ворог зробив очікувану річ як для під*рів…сф фосфорними зарядами запалив цистерни з мазутом, які зберігалися на АКХЗ", — сказав "Вар".

З його слів, при горінні ця отруйна речовина має тяжкі наслідки для здоров'я та життя бійців.

"Вітер та тиск змінюються, тому цей чад затягнув всю територію та навколо АКХЗ. Випадки отруєння особового складу постійно зростають", — додав він.

Дим над територією Авдіївського коксохімічного заводу Дим над територією Авдіївського коксохімічного заводу Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Нагадаємо, 16 лютого молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що українські військові змогли повернути деякі позиції в районі Авдіївки Донецької області.

Того ж дня стало відомо, що бійці зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка продовжують оборону Авдіївки. Проти українців ворог сконцентрував 12 окремих з'єднань — бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення.